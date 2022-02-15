Газопровод ТАПИ: Два правительства договорились продолжить работу над проектом, несмотря на снижение интереса АБР

Муштак Гумман

ИСЛАМАБАД: Пакистан и Туркменистан решили продолжить работу по газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), несмотря на снижение интереса Азиатского банка развития (АБР).

Это решение было принято на встрече между пакистанскими властями и делегацией Туркменистана, посетившей Пакистан в прошлом месяце.

31 января 2022 года состоялась двусторонняя встреча представителей Министерства энергетики Пакистана под руководством федерального министра энергетики Хаммада Азхара и официальной делегации Туркменистана во главе с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией региональных и глобально значимых проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

С целью скорейшего запуска совместной работы над проектом ТАПИ, стороны определили цели и задачи на будущее. По результатам переговоров, проведенных между сторонами в декабре 2021 года, планируется подписать проектные соглашения в первой половине 2022 года, а также провести церемонию закладки фундамента для пакистанской части трубопровода.

Представители Туркменистана отметили, что по итогам 26-й сессии Конференции Сторон (CoP26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго, Шотландия, на сегодняшний день природный газ занимает особое место в замещении угольной промышленности.

Согласно проектам официальных документов, несмотря на снижение интереса Азиатского банка развития (АБР) к проекту ТАПИ, стороны продолжат работу по его реализации. В связи с этим стороны как можно скорее утвердят состав команды по техническим, правовым и финансовым вопросам проекта. Впоследствии будет определена предстоящая работа по реализации пакистанской части проекта.

После ознакомления с концепцией и текущим состоянием проекта стороны приняли следующие решения: в целях управления рисками, связанными с политикой угольной промышленности, было подчеркнуто, что проект TAP является альтернативным и экономичным источником энергоснабжения с нулевыми выбросами и высокой доступностью. Пакистанская сторона рассмотрит вопрос о включении данного проекта в национальную программу строительства и ввода в эксплуатацию объектов до 2030 года, и в ближайшее время проинформирует туркменскую сторону о результатах.

Пакистанская сторона отметила начало работы своей технической группы по проекту. Команда подготовит свои предложения и замечания по технико-экономическому обоснованию пакистанской части проекта, представленного инвестором проекта – турецкой компанией Calik Holding A. еще в июле 2020 года и проинформирует туркменскую сторону о возможной дате видео-встречи команды в ближайшее время. Принимая во внимание важность решений и намеченных задач, пакистанская сторона, исходя из просьбы туркменской стороны, назначит соответствующих представителей, которые будут отдельно курировать оба проекта на территории Пакистана. Стороны предпримут необходимые усилия для своевременного выполнения задач в установленном порядке. /// nCa, 15 февраля 2022 года [кросс-сообщение от Business Recorder, Пакистан, 14 февраля]

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