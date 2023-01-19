Россия заявила о желании участвовать в строительстве и эксплуатации газопровода ТАПИ

Россия может принять участие в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, заявил МИД РФ в пресс-релизе, по итогам недавнего визита в Кабул Спецпредставителя Президента России по Афганистану Замира Кабулова.

Он провел консультации с министром иностранных дел Афганистана Амиром Моттаки и другими представителями афганского руководства.

«По мере стабилизации обстановки в Афганистане возможно участие отечественных экономоператоров в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также в восстановлении крупных инфраструктурных проектов, построенных на территории Афганистана во времена СССР», – говорится в пресс-релизе.

Между тем, концепцию безопасности первого этапа проекта ТАПИ обсудили Посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов и Исполнительный директор компании «TAPI Pipeline Company Limited» Мухамметмырат Аманов с представителями министерства внутренних дел и Национального директората безопасности Афганистана.

Примечательно, что Россия также говорит о планах в отношении газопровода ТАПИ и за пределами Афганистана на территории следующего потребителя – Пакистана.

На днях министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью пакистанской газете The Nation указал на возможности увязки туркменского газа, который будет транспортироваться по ТАПИ в Пакистан, с проектом газопровода «Пакистанский поток», продвигаемым Россией.

«Газопровод Север-Юг, который был переименован в “Пакистанский поток”, имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство Российской Федерации уделяет этому большое внимание. Тем не менее, подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, это означает не только трубопровод, но и источник газа для него. И в настоящее время мы обсуждаем проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного газа – из Ирана или поступающего через ТАПИ. Крайне важно тщательно изучить все доступные варианты и прийти к наиболее прозрачному и экономически обоснованному из них», – отметил Шульгинов.

Предполагается, что Пакистанский поток свяжет терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с северными областями страны. ///nCa, 19 января 2023 г.