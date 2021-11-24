В Ашхабаде пройдет бизнес-форум государств-членов ОЭС

26 ноября в туркменской столице пройдет IV бизнес форум государств-членов Организации Экономического Сотрудничества. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана, Торгово-промышленная палата ОЭС и Секретариат ОЭС.

Форум будет проходить в гибридном формате посредством организации онлайн-трансляций на платформе Zoom Professional. Данный подход будет также использован для организации встреч на полях форума с руководителями нефтегазового, химического, сельскохозяйственного, торгового секторов, а также пищевой и текстильной промышленности.

В числе участников форума – главы и представители профильных министерств и ведомств, национальных торгово-промышленных палат, банковских и финансовых учреждений, представители частных предприятий региона ОЭС.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы расширения и активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами членами ОЭС, взаимодействия в области торговли и услуг, в том числе электронной коммерции, налогообложения, также рассмотрят перспективы развития транспортно-логистических услуг в регионе ОЭС.

Это своего рода платформа для выработки новых идей и дискуссий, форум, на котором рождаются мощные инициативы, направленные на совершенствование политики, разрабатываются согласованные на международном уровне инструменты, решения и рекомендации. ОЭС готовит и предоставляет государствам рекомендации и широкий спектр аналитических материалов в целях достижения устойчивого экономического роста и занятости, обеспечивая при этом финансовую стабильность, повышение уровня жизни в странах-членах ОЭС.

В рамках визита в Туркменистан 2019 году главы департамента Евразии по экономическому сотрудничеству Организации экономического сотрудничества была выражена заинтересованность организации в изучении внутреннего рынка страны и роли в нём частного бизнеса.

В этой связи, предстоящий форум станет важнейшим шагом на этом пути. Следует отметить, что Туркменистан является членом ОЭС с 1992 года. В этом году страна председательствует в Организации. Как Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил ранее, в качестве стратегической задачи туркменская сторона рассматривает содействие расширению комплексных возможностей партнёрства в рамках ОЭС в экономической, торговой, индустриальной, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. /// nCa, 24 ноября 2021 (в сотрудничестве с «Туркмен Форум»)

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