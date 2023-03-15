В Турции пройдет внеочередной саммит глав государств Организации Тюркских Государств



По предложению Азербайджана 16 марта 2023 года в Анкаре, Турция, состоится Внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств, говорится в пресс-релизе ОТГ.

Ожидается, что в саммите, организованном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, примут участие главы государств/правительств стран-членов и наблюдателей ОТГ, а также Генеральный секретарь ОТГ.

Туркменистан, являющийся страной-наблюдателем, будет представлен Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты (Народный Совет) Гурбангулы Бердымухамедовым.

Посвященный теме “Стихийное бедствие – управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь”, саммит послужит платформой высокого уровня для обсуждения чрезвычайной повестки дня Организации, возникшей в связи с недавним землетрясением, произошедшим в южных и юго-восточных регионах Турции. Лидеры подробно остановятся на разработке надежных механизмов многостороннего сотрудничества и координации в рамках Организации в борьбе со стихийными бедствиями, а также проведут консультации по текущим вызовам в регионе.

Как известно, государства-члены и наблюдатели Организации Тюркских Государств проявили большую солидарность и протянули руку помощи Турции в этот трудный период и укрепили братские связи, отправив свои поисково-спасательные команды и гуманитарную помощь, которую они оказывали на протяжении всего этого времени.

В конце программы саммита главы государств подпишут Анкаринскую декларацию.

Перед саммитом Совет министров иностранных дел ОТГ соберется в Анкаре утром того же дня, чтобы провести заключительную работу по пунктам повестки дня, которые будут обсуждаться главами государств.

Члены Совета старейшин ОТГ во главе с Бинали Йылдырымом, а также президенты и генеральные секретари организации тюркского сотрудничества также примут участие во Внеочередном саммите. ///nCa, 15 марта 2023 г.