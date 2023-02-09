В Казахстане проходит Межпарламентский форум государств Центральной Азии

Делегации Палат Парламентов стран Центральной Азии прибыли сегодня, 9 февраля, в казахстанский Туркестан для участия в первом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии.

В ходе форума парламентарии региона обсуждают актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений, сообщает пресс-служба Сената Казахстана.

По словам Председателя Сената Маулена Ашимбаева, такого рода встречи важны для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами. Спикер Сената подчеркнул высокую интенсивность встреч Глав государств Центральной Азии, отметив, что парламентарии также должны активно развивать сотрудничество по всем направлениям.

В работе Форума примут участие делегации:

Кыргызстана – во главе с Председателем Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым

Узбекистана – во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой

Таджикистана – во главе с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзодой

Туркменистана – во главе с заместителем Председателя Меджлиса Гурбанмуратом Ашыровым.

Законодатели обсуждают вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли Парламентов в этом процессе, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

10 февраля форум продолжит работу.

По его итогам будет принята Туркестанская декларация, в которой найдут своё отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.///nCa, 9 февраля 2023 г. (фото – Сенат Казахстана)