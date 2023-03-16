В среду, 15 марта, в Ашхабаде состоялся Туркмено-татарстанский бизнес-форум.

Татарстана представляла делегация в составе руководителей и представителей государственных учреждений и компаний Татарстана, специализирующихся в различных областях экономической деятельности.

С туркменской стороны в бизнес-форуме приняли участие представители ряда отраслевых министерств и ведомств, а также члены Союза промышленников и предпринимателей.

Повестка дня встречи включила обсуждение перспективных направлений взаимовыгодного партнёрства отраслевых ведомств и деловых кругов Туркменистана и Татарстана, в частности, в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

В данном контексте акцент был сделан на наличии позитивного опыта взаимодействия между бизнес-кругами Татарстана и Туркменистана. В ряду ярких примеров плодотворного партнёрства было названо участие в реализации совместных проектов таких ведущих компаний, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг», машиностроительные предприятия.

В своём выступлении заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан О.Коробченко отметил, что одна из крупнейших в мире компаний в сфере здравоохранения по производству человеческих симуляторов работает в Америке, Японии и в Татарстане – «Эйдос-Медицина», которая также взаимодействует с вузами Туркменистана и поставляет симуляторы. Недавно соответствующее соглашение подписано с Международным учебно-научным центром Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Вместе с тем на форуме подчёркивалась наличие большого потенциала для развития связей в таких направлениях, как автомобильное, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика и медицина, агропромышленный комплекс и др.

Сегодня Татарстан активно развивает сферу инноваций и формирует инфраструктуру для инвесторов, лидируя в Российском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В данном контексте открываются широкие возможности для обмена опытом в таких областях, как создание особых экономических зон, индустриальных и технопарков, инжиниринговых и научно-исследовательских центров, развитие нано- и IT-технологий, производство композиционных материалов и робототехники и в целом для укрепления взаимовыгодного партнёрства.

Представители туркменской стороны отметили, что на современном этапе в развитии двусторонних отношений особое место занимает строительная индустрия. В числе перспективных областей сотрудничества были названы энергетика, сельское хозяйство, транспорт, машиностроение, агропромышленный комплекс.

В рамках бизнес-форума состоялись также двусторонние встречи между представителями министерств, ведомств, частных структур и бизнесменами Туркменистана и Татарстана, в ходе которых обсуждены ­перспективы и намечены планы дальнейшего взаимодействия.

В частности, в ходе встреч был подписан договор о сотрудничестве между торговой сетью супермаркетов Туркменистана «Halk market» и ООО «Натуральное здоровье».///nCa, 16 марта 2023 г. [источник фото – TDH]