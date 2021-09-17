Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» объявляет тендер

«Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» («ПЧ(Т)СБ») приглашает все уполномоченные и сертифицированные страховые компании Туркменистана принять участие в предоставлении следующего объема услуг:

№ Описание объема услуг Эл.почта для предоставления заявки 1 НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАКЕТА СТРАХОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА БЛОКЕ 1 ДЛЯ КОМПАНИИ «ПЕТРОНАС ЧАРИГАЛИ (ТУРКМЕНИСТАН) СДН БХД» («ПЧ(Т)СБ») tender.tkm12@petronas.com.my

Для участия в предоставлении вышеуказанного объема услуг заинтересованные страховые компании Туркменистана должны предоставить следующие документы:

Письмо-заявление (укажите название Объема услуг);

Письмо-разрешение, подписанное Представителем компании, с печатью компании для подачи заявки на предоставление данного Объема услуг;

Копия свидетельства о регистрации компании и страховой лицензии, сертифицированной в Туркменистане;

Квалифицированные страховые компании Туркменистана должны подать заявки в рабочее время в течение 10 (десяти) календарных дней с даты объявления по адресу: 744027 Ашгабат, Туркменистан, ул. Туркменбаши шаёлы 81 (Блок Б) или по эл. почте (как указано в таблице выше).»

/// ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд