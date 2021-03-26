Масум Станекзай выступил на видеоконференции “Мирный процесс в Афганистане: текущая ситуация, проблемы и решения”

Новости и комментарии nCa

Сегодня, Посольство И.Р.Афганистан в г.Ашхабад провел видеовстречу под названием «Мирный процесс Афганистана: текущая ситуация, проблемы и решения».

В ходе данной видеовстречи, где модератором был Чрезвычайный и Полномочный Посол И.Р. Афганистан в Туркменистане господин Хан Вали Хан Башармал, выступил с речью Его Превосходительство господин Мохаммад Масум Станекзай – глава делегации Афганистана для мирных переговоров в Дохе. В своем выступлении, он изложил позицию правительства Афганистана в мирном переговорном процессе, о проблемах и путях их решения.

Помимо этого, господин Станекзай проинформировал о проведенных переговорах в Москве, а также относительно подготовки к проведению Конференции в Турции в апреле текущего года, и пояснил видение и позицию Афганистана в данной Конференции.

Далее, на заседании выступил Заместитель Министра иностранных дел Туркменистана господин Хаджыев Вепа, где он отметил роль Туркменистана в афганском процессе и подчеркнул, что Туркменистан поддерживает Афганистан в мирном процессе и является сторонником обеспечения мира, стабильности и безопасности в Афганистане.

На второй части данной видеовстречи, где модератором был Советник Посольства господин Ахмад Тарик Нурзаде, Его Превосходительство господин Мохаммад Масум Станекзай ответил на вопросы участников.

Следует отметить, что на данную встречу присоединились 43 участника, включая Послы и представители стран Центральной Азии и Кавказа, Европейских стран, Южной Азии, Индии и Пакистана, Ирана, России, США, главы представительств Международных организаций, в том числе Постоянного Представительства ООН в Туркменистане, РЦПДЦА, ОБСЕ, Мировой Банк, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и др.

Помимо этого, многочисленные представители СМИ, некоторые писатели и ученые иностранных государств также приняли участие в данном мероприятии.

Заседание, проведенное по инициативе Посольства Афганистана в Ашхабаде, создало для дипломатического корпуса в Туркменистане возможность получить необходимую информацию о текущей ситуации по мирному процессу в Афганистане и имеющихся проблемах.

В ходе этой встречи также была озвучена информация о предпринимаемых мерах со стороны афганского правительства для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Афганистане. /// Посольство Афганистана в Ашхабаде, 25 марта 2021 года

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Неудобный, но неоспоримый факт заключается в том, что единственными законными заинтересованными сторонами в любой стране является народ этой страны.

К примеру, если какой-нибудь посторонний посетит Париж, Брюссель или Вашингтон и заявит, что является заинтересованной стороной и должен определять направление основных решений, касающихся судьбы Франции, Бельгии или США, что, скорее всего, произойдет – в лучшем случае его высмеют, а в худшем – просто вымажут дегтем.

Это возвращает нас к понятию суверенитета.

Одно из определений суверенитета – “Высшая и независимая власть или власть в правительстве, которой обладает или на которую претендует государство или сообщество”.

Таким образом, каждый, кто считает себя каким-то заинтересованным лицом в Афганистане, должен в первую очередь внести свой вклад в укрепление суверенитета Афганистана. Это единственная законная роль для стороннего наблюдателя: дать возможность народу Афганистана осуществить свой суверенитет.

Видеоконференция, организованная посольством Афганистана в Ашхабаде 25 марта 2021 года, мягко указывает на этот факт.

Существует также вопрос о правах и обязанностях.

Мир в Афганистане, как и везде в мире, является одновременно правом и обязанностью его народа. Мировое сообщество должно содействовать народу Афганистана в осуществлении этого права и ответственности.

Это также лакмусовая бумажка. Совпадают ли слова и дела посторонних игроков, когда они говорят о мире в Афганистане?

В связи с этим возникает вопрос, который сейчас носит лишь концептуальный характер, но позже может обрести реальные очертания, когда Афганистан укрепит свой суверенитет: будет ли уместно требовать от захватчиков военных репараций?

Встанет ли когда-нибудь этот вопрос или нет, здесь не имеет значения. Что имеет непосредственное отношение, так это необходимость найти пути укрепления экономики Афганистана, с тем чтобы страна могла осуществлять свой суверенитет.

Общепризнанно, как внутри Афганистана, так и за его пределами, что экономика этой раздираемой войной страны нуждается в срочном внимании. Мир в Афганистане также зависит от состояния экономики Афганистана.

Каков самый короткий путь к экономическому восстановлению Афганистана? — Задействование транзитно-транспортного потенциала Афганистана.

Одним из важнейших проектов в этом направлении является коридор ТАПИ, объединяющий газопровод, волоконно-оптическую линию связи, автомобильную трассу, железнодорожную линию и сеть электропередач по территории Афганистана, соединяющую поставщиков в Центральной Азии с потребителями в Южной Азии.

Туркменистан продвигает проект данного коридора уже более двух десятилетий, и сейчас все идет удовлетворительно.

Посол Башармал и советник посольства Афганистана Нур-заде энергично работают над наведением мостов и поддержанием прозрачных каналов связи.

Осколки разбитого мира теперь собираются воедино, постепенно, шаг за шагом.

Было бы замечательно провести раунд переговоров в Туркменистане, стране, которая доказала свою репутацию миротворца. Это одно из лучших мест для внутриафганского диалога. /// nCa, 26 марта 2021 г.