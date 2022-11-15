Туркменистан озвучил свою позицию по вопросам мирного развития в Афганистане

Туркменистан рассматривает миростроительство в Афганистане с точки зрения единства трех его основных направлений: политического, экономического и социально-гуманитарного. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева на встрече со Специальным посланником Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

В первую очередь, Туркменистан выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности в стране и приближающего перспективы достижения внутреннего согласия и баланса интересов в Афганистане.

Во-вторых, процесс миростроительства в Афганистане невозможно рассматривать без вовлечения этой страны в региональные экономические интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов.

И, в-третьих, гуманитарная составляющая миростроительства в этой стране всегда оказывала позитивное воздействие на этот процесс.

Кроме того, туркменская сторона считает необходимым поиск и использование возможностей проведения консультаций с уполномоченными афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другими вызовами, и угрозами современности, подчеркнул Хаджиев.

В данной связи Туркменистан продолжит оказывать регулярную поддержку афганскому народу, исходя из принципов добрососедства и многовековой дружбы.

Стороны отметили, что Туркменистан и Китай активно вовлечены в процессы национального примирения и восстановления экономики соседней страны, и на системной основе ведут диалог по афганской проблематике.

Обе страны деятельно сотрудничают в рамках механизма взаимодействия Министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и КНР. ///nCa, 15 ноября 2022 г.