Будущий туркменский ученый в поисках решения проблемы пластикового загрязнения

Во всем мире женщины и девочки являются лидерами и проводниками перемен, мобилизуя усилия для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий.

Во всем мире женщины и девочки являются лидерами и проводниками перемен, мобилизуя усилия для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Многие из них вносят вклад в борьбу с изменением климата благодаря своей научной деятельности и новаторскому подходу к решению проблемы климатического кризиса.

Фото: © UNDP Turkmenistan

Огулширин Тачева — студентка четвертого курса, изучающая биотехнологию, экологию и природопользование в Инженерно-технологическом университете имени Огуз Хана Туркменистана. Огулширин с детства любила природу и мечтала внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

Во всем мире инженерное дело является одной из профессий, где традиционно преобладают мужчины. Женщины, как правило, не выбирают данную область обучения или бросают учебу до ее завершения. Огулширин подтверждает, что некоторые из ее друзей не одобряли ее интереса к науке и технологиям и советовали выбрать более гендерно-стереотипные профессии. Она с гордостью рассказывает, как ее родители положительно отнеслись к выбору профессии и полностью поддержали ее желание заниматься наукой для защиты природы:

«Мои родители помогли мне выбрать мой путь развития, и я думаю, что без их поддержки и заботы я бы не смогла добиться успеха. Они всегда мотивировали меня и призывали никогда не отступать перед лицом любых испытаний».

Родители Огулширин гордились и были невероятно счастливы за свою дочь, когда в прошлом году она приняла участие и заняла 1 место в студенческом научно-исследовательском конкурсе «Прогрессивный и современный метод применения вторичного сырья в повседневной жизни» среди студентов Туркменистана.

Фото: © UNDP Turkmenistan

Конкурс, проводимый по случаю Всемирного дня городов, был организован проектом Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/ГЭФ/ Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» совместно с Министерством образования Туркменистана с целью развития творческого и инновационного потенциала молодых будущих экологов для содействия устойчивому использованию природных ресурсов, рациональному потреблению и минимизации отходов.

Фото: © UNDP Turkmenistan

«Я была очень рада, что ПРООН и Министерство образования Туркменистана высоко оценили результаты моих научных исследований и тем самым мотивировали меня продолжать работу в этом направлении», – отметила Огулширин. «Эта награда — не только мое достижение, но и результат поддержки и руководства со стороны моих учителей и однокурсников».

Огулширин начала свою исследовательскую работу с первого года обучения, стремясь найти новые методы безотходного производства и обращения с пластиковыми отходами для поддержания здоровых экосистем. Молодая первокурсница начала свою исследовательскую работу со сбора информации о производстве топлива из пластика для преобразования пластиковых отходов в энергию.

Фото: © UNDP Turkmenistan

Далее, изучив существующие в мире методы, Огулширин стала создавать собственную модель переработки вторичного сырья. При поддержке своих учителей и местных специалистов она разработала пробный простейший аппарат Пиролизного реактора, что позволило получить жидкое топливо, горючий газ и строительный материал.

Чтобы увеличить экономическую выгоду от реализации проекта, будущая женщина-ученый решила усовершенствовать систему и использовать полученный горючий газ в качестве топлива для работы аппарата, а полученную смолу использовать в качестве основы для строительного материала.

В настоящее время Огулширин осуществляет подготовку своей дипломной работы и планирует продолжить работу по развитию системы безотходного производства в Туркменистане. Она также является активным членом научно-исследовательского центра «Экологические биотехнологии».

Огулширин участвовала и выиграла конкурс ПРООН, будучи на 8-м месяце беременности. Сейчас, спустя три месяца, она мама маленькой девочки: «Я хочу, чтобы моя дочь росла с желанием любить и беречь природу, и надеюсь, что мои достижения вдохновят ее на этом пути», — сказала Огулширин.

Фото: © UNDP Turkmenistan

После окончания Университета Огулширин планирует продолжить образование в области экологии и инженерии и поступить в магистратуру.

«У меня большие планы, и я хочу открыть свое производство по переработке пластиковых отходов. Если для производства пластиковых изделий использовать топливо, то можно обратить процесс вспять и получить топливо из пластиковых отходов, чтобы минимизировать загрязнение», — отметила Огулширин.

Огулширин Тачева, одна из немногих, кто с помощью науки пытается защитить людей и планету от пластикового загрязнения. Она никогда не сдается и смело идет вперед к достижению своей цели.