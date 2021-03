В Посольстве Казахстана широко отметили праздник Наурыз

Ашхабад, 22 марта 2021 года – 22 марта, в день весеннего равноденствия, в Посольстве Казахстана прошел ряд праздничных мероприятий по случаю праздника традиционного праздника Наурыз мейрамы.

В праздновании приняли участие представители казахской диаспоры из Ашхабада и различных велаятов Туркменистана, коллектив Посольства и члены их семей.

В своей поздравительной речи Посол Казахстана Еркебулан Сапиев отметил, что традиционно этот светлый праздник знаменует собой обновление природы и начало новой жизни. В этот день люди желали друг друга добра и самые теплые пожелания. Отметив единство и солидарность народа Казахстана, а также казахской диаспоры за рубежом, Е.Сапиев пожелал всем благополучия и процветания.

В рамках празднования были исполнены национальные кюи под аккомпанемент домбыра, казахские песни, гости имели возможность совершить конные прогулки, а также сыграть в казахские национальные игры «асық ату» и «арқан тартыс».

/// nCa, 25 March 2021 (in cooperation with Embassy of Kazakhstan in Ashgabat)

Some pictures from the event: