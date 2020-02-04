Международное роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана» – Hyatt Regency Dubai Creek Heights, Дубай, ОАЭ, 24-25 февраля 2020 г.

Международное роуд-шоу “Нефть и газ Туркменистана 2020” в Дубае стартует 24 февраля 2020 года и уже более 200 делегатов представляющих 80 компаний и организаций, правительственных делегаций и торговых компаний из более чем 20 стран мира подтвердили свое участие. Лидеры международных нефтяных компаний и руководство правительства Туркменистана обсудят инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Двухдневная программа роуд-шоу будет охватывать следующие темы:

Разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря

Привлечение инвестиций в применение новых технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях на фазах вторичной добычи

Привлечение инвестиций в трудноразрабатываемые месторождения

Привлечение инвестиций в газохимические проекты

Реализация очередного этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом транснационального газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия»

Другие инвестиционные проекты

В ходе этого крупного нефтегазового бизнес-форума представители иностранных компаний получат возможность встретиться с высокопоставленными представителями национальных нефтегазовых компаний Туркменистана и обсудить как актуальные вопросы, так и возможности для сотрудничества и инвестиций.

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях «Нефть и Газ Туркменистана 2020» можно найти на сайте конференции: www.ogt-turkmenistan.com Также можно связаться с «Туркмен Форум» по электронной почте info@turkmen-forum.com или по телефону +99312 923552.