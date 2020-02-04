News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

You are here: Home / Articles And Reports / Международное роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана» – Hyatt Regency Dubai Creek Heights, Дубай, ОАЭ, 24-25 февраля 2020 г.

Международное роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана» – Hyatt Regency Dubai Creek Heights, Дубай, ОАЭ, 24-25 февраля 2020 г.

By

Международное роуд-шоу “Нефть и газ Туркменистана 2020” в Дубае стартует 24 февраля 2020 года и уже более 200 делегатов представляющих 80 компаний и организаций, правительственных делегаций и торговых компаний из более чем 20 стран мира подтвердили свое участие.  Лидеры международных нефтяных компаний и руководство правительства Туркменистана обсудят инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Двухдневная программа роуд-шоу будет охватывать следующие темы:

  • Разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря
  • Привлечение инвестиций в применение новых технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях на фазах вторичной добычи
  • Привлечение инвестиций в трудноразрабатываемые месторождения
  • Привлечение инвестиций в газохимические проекты
  • Реализация очередного этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом транснационального газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия»
  • Другие инвестиционные проекты

В ходе этого крупного нефтегазового бизнес-форума представители иностранных компаний получат возможность встретиться с высокопоставленными представителями национальных нефтегазовых компаний Туркменистана и обсудить как актуальные вопросы, так и возможности для сотрудничества и инвестиций.

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях «Нефть и Газ Туркменистана 2020» можно найти на сайте конференции: www.ogt-turkmenistan.com Также можно связаться с «Туркмен Форум» по электронной почте info@turkmen-forum.com или по телефону +99312 923552.

Digg ThisShare via email
Submit to redditShare on Tumblr Share
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan