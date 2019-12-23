Президенту Туркменистана вручили сертификаты первого в мире завода по производству газобензина

Сегодня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову главой датской компании Haldor Topsoe Бьерном Стефаном Клаусеном были вручены сертификаты о присвоении заводу по производству бензина из природного газа, открывшийся в Ахалском регионе Туркменистана в июне 2019 года, престижной международной премии Академии инженеров-химиков Великобритании за совершенствование технологии TIGAS (синтез бензина) — «2019 IChemE», передает новостной портал ORIENT.

Проект строительства GTG завода — первого в мире по производству синтетического экологически чистого бензина — был отмечен Федерацией энергетической промышленности Дании за «зеленые» показатели: минимизация выбросов углекислого газа, отсутствие серы, вредных металлов и соответствие строгим требованиям по содержанию ароматических и олефеиновых углеводородов в конечном продукте.

Именно на заводе, построенном в Туркменистане, была впервые внедрена в промышленное производство технология TIGAS компании Haldor Topsoe, что стало настоящим прорывом для мировой топливной индустрии. Пока весь мир бьет тревогу об экологической катастрофе и климатических изменениях, устраивая многолюдные манифестации и представительные конференции, — под Ашхабадом, в Ахале сделали реальный шаг навстречу будущему.

Этим важным шагом стало освоение производства бензина из природного газа, то есть обладающего исключительными экологическими характеристиками горючего, без которого еще многие десятилетия не сможет обходиться человечество, идущее к полному отказу от углеводородов. Необходимость такого отказа продекларирована на многих уровнях, но что он означает сегодня? Фактически — «откат» во всеобщем прогрессе, поскольку глобальная энергетика завязана на этих самых углеводородах.

Являясь четвертой в мире страной по запасам природного газа, Туркменистан пошел по пути экологизации этих ресурсов. Как сделать ископаемое топливо «зеленым»? Начать его переработку по инновационным технологиям. Вот с такой постановки вопроса Бердымухамедовым, в стране развернулись кардинальная модернизация ТЭК и программы его переориентации с сырьевого экспорта на выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Главным же «заказом» по этой продукции стали требования к ее экологическим стандартам. Здесь президент Туркменистана нацелил нефтегазовую отрасль на науку как источник передовых разработок. Прагматичность взгляда туркменского лидера на будущее энергетической сферы страны состоит в том, что наука, определяющая завтрашний день инженерии, и производство, полностью основанное на переработке внутренних ресурсов, вместе должны дать ответ на вызовы глобального рынка. То есть, обеспечить и соответствие меняющимся критериям спроса, и существенный доход.

Абсолютно адекватный и главное – практический – подход к решению национальных задач на фоне такой мировой проблематики, как адаптация к изменению климата, экологические риски и угрозы, энергетическая безопасность и, наконец, четвертая промышленная революция, то есть тотальный переход индустрии к киберсистемам.

Цифровизация заложена как основное направление развития и в проект газобензинового завода в Ахале, в строительстве которого приняла участие японская Kawasaki. Сама технология превращения газа в бензин, разработанная Haldor Topsоe, предполагает наукоемкое производство с автоматическим управлением, а в будущем полностью роботизированный процесс.

В целом, этот газохимический комплекс рассчитан на производство 600 тысяч тонн синтетического бензина марки ЕСО-93, соответствующего стандарту EURO-5, а также 115 тысяч тонн сжиженного газа и 12 тысяч тонн десульфурированного (обессеренного) дизельного топлива в год. Загрузка перерабатывающих мощностей при этом составит 1,785 млрд. кубометров природного газа.

Кроме того, что это предприятие была внесено в Книгу рекордов Гиннесса как «первый в мире завод по производству бензина из природного газа», оно было отмечено Фондом охраны окружающей среды США сертификатом «Экологически чистый» и Швейцарским федеральным технологическим институтом — сертификатом «Инновационные технологии». Реализация этого беспрецедентного проекта стало с одной стороны, важной вехой в развитии национальной экономики, а с другой – реальной инвестицией в инфраструктуру всего евроазиатского региона.

Экологически чистый бензин ЕСО-93 уже нашел активный спрос на внутреннем и внешнем рынках. На сегодняшний день его произведено туркменским заводом более 74,5 тысячи тонн, из которых 48,8 тысячи тонн было экспортировано в европейские страны.

И это пока только начальный этап выхода предприятия на заданные мощности. А в планах – уже вторая очередь…

До конца декабря 2019 года в госконцерн «Tуркменгаз» будет представлен предварительный отчет по инженерному анализу проекта строительства нового завода по производству бензина из газа. Большой интерес к этому проекту проявляет японский бизнес, в том числе такие крупные финансовые институты, как Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Агентство страхования инвестиций (NEXI).

Источник: ORIENT