Нестабильные нефтяные фьючерсы в 2020 году – каковы перспективы для Центральной Азии

Комментарий nCa

Попытки аналитиков предсказать цены на нефть в следующем году больше похожи на вынимание из одной большой шляпы сильно отличающихся кроликов.

Центральный Банк России опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы от 9 сентября 2019 года, в которых в рисковом сценарии не исключается падение цен на нефть до $ 25 за баррель в 2020 году.

Наташа Турак в статье для CNBC от 6 июня 2019 года прогнозирует, что цены на нефть в следующем году могут достичь $ 100 за баррель в случае эскалации ситуации в Иране.

Винсент Лауэрман вOilprice 20 мая 2019 года пишет, что война с Ираном может спровоцировать скачок нефтяных цен до отметки $ 250 за баррель.

* * *

После атаки на прошлой неделе напредприятия компанииAramco в Хурайсе и Абкаике и последующее сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии примерно наполовину, цены на нефть марки Brent подскочили на 19% до 71,95 доллара за баррель.

* * *

Расчеты Центрального Банка России могли бы основываться на нескольких факторах, но важно здесь то, что не в интересах России завышать цены на нефть.

Несмотря на лидерство России в мировой газовой торговле газом, около 80% ее углеводородных доходов приходится на нефть.

Сегодня приоритетом РФ выступает сохранение стабильности в экономике, а не борьба за экспансию.

Государственный бюджет России может быть “безубыточным”, если цена на нефть составит около 40 долларов за баррель. В отличие от этого, точка безубыточности для бюджета некоторых других крупных производителей нефти, таких как Саудовская Аравия, ближе к 80 долларов за баррель.

В Кремле считают, что выгодно продавать нефть по ценам ниже 60 долларов, чтобы другим производителям было сложно конкурировать.

* * *

Прогнозы в 100 или даже 250 долларов за баррель основаны либо на очень горячей войне чужими руками, либо на полноценном военном конфликте на Ближнем Востоке.

Более высокая оценка связана с возможностью того, что в случае военных действий Иран может попытаться сорвать поток нефти из Персидского залива, используя свои активы в других странах.

Согласно анализу Oilprice и CNBC, Иран может даже попытаться отключить нефтедобывающие объекты в некоторых странах, чтобы уменьшить общий объем доступности нефти на рынке.

* * *

Даже если стоимость «черного золота» пересечет лимит в 100 долларов, скачок будет временным.

Ввиду технологии гидроразрыва пласта США потенциально будут главным поставщиком нефти до тех пор, пока цены превышают 60 долларов за баррель. При резком росте цен американские поставки обрушат их через несколько недель.

Исчезновение всех иранских поставок, возможно, только добавит еще 10 долларов к баррелю. Это произойдет главным образом потому, что: 1. другие поставщики могут заполнить этот пробел; 2. американские поставки огромны; и 3. общий рост спроса на нефть в следующем году будет довольно вялым.

Главным риском здесь является срыв других поставок из региона Персидского залива, и тенденция к этому была замечена на прошлой неделе с атаками на объекты Aramco.

* * *

Реальный риск крупной войны на Ближнем Востоке немного уменьшился с уходом Джона Болтона, который видел решение всех проблемв войне.

Тем не менее, если теракты, произошедшие на прошлой неделе на саудовских нефтяных объектах, так или иначе продолжатся, риск войны, какого бы масштаба она ни была, нельзя полностью исключить. Трамп уже предложил Саудовской Аравии помощь в области безопасности.

* * *

Центральная Азия, где три экономики-Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – в значительной степени зависят от доходов от углеводородов, нуждается в уточнении своих сценариев поведения в случае риска.

Несмотря на то, что бюджетные расчеты в Центральной Азии основаны на индивидуальных соображениях каждой экономики, общий знаменатель здесь заключается в том, что цены на нефть ниже 60 долларов США за баррель затруднят балансирование бюджета.

В случае крайней волатильности нефтяных фьючерсов Центральная Азия вряд ли сможет что-то предпринять в ближайшей перспективе, кроме ужесточения бюджетной дисциплины.

Однако необходимо ускорить два текущих процесса: 1. Снизить внутреннее потребление нефти путем поиска решений в области альтернативных источников энергии; и 2. Расширить базу экономики. /// nCa, 16 сентября 2019