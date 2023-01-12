В 2022 году в Казахстане было добыто 84,2 млн тонн нефти и конденсатов, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра Казахстана.

Как передает корреспондент МИА “Казинформ”, по словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, добыча составила 84,2 млн тонн, или 101,6% от плана.

По его словам, на Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн тонн нефти или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн тонн или 103,8% к плану. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн тонн или 109,5% к плану года.

Статья Казинформ:

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-dobyl-84-2-mln-tonn-nefti-v-2022-godu_a4022339

«Экспорт нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн нефти или 103,4% к плану 2022 года», – сообщил министр в ходе заседания Правительства Республики Казахстан, передает Казинформ.

По данным Болата Акчулакова, объем производства нефтепродуктов за прошлый год составил 13,7 млн тонн или 103,2% к плану года. Увеличены объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива – 5,2 млн тонн (101,3%), мазута – 2,8 млн тонн (113,7%), автобензинов – 5 млн тонн (100%), авиатоплива – 0,7 млн тонн (97%)./// nCa, 11 января 2023 г.