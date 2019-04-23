Один из крупнейших вузов Татарстана предлагает готовить кадры для газохимической отрасли Туркменистана

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе туркменская делегация посетила Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Делегацию в составе представителей Молодежной организации и Туркменского государственного университета им. Махтумкули, возглавил директор Национального института образования Байрам Башимов.

Казанский национальный исследовательский технологический университет – это крупнейший в Российской Федерации образовательный центр химико-технологического профиля с более вековой историей деятельности. Данная высшая школа является ведущим вузом нефтегазохимического образовательного кластера, в котором интегрировано начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование.

Учитывая тот факт, что сегодня Туркменистан делает ставку на развитие промышленных отраслей с высокой добавленной стоимостью, в том числе нефтегазохимический индустрии, главной целью визита туркменской делегации стало обсуждение с коллегами из Татарстана возможностей кадровой подготовки специалистов.

КНИТУ считается одним из самых популярных и востребованных вузов среди туркменской молодежи, желающей получить высшее образование в России.

В настоящее время, в университете на девяти направлениях обучается 500 девушек и парней из Туркменистана. «Все студенты из вашей республики, несмотря на то, что им приходится погружаться в новую среду, очень дисциплинированные, старательные, – подчеркнул ректор КНИТУ Сергей Юшко.

«Они учатся в совместных группах и приобретают дружеские и профессиональные связи, которые останутся с ними на всю жизнь, и мы готовы принимать еще больше студентов», – добавил он.

Как отметил проректор по учебной работе Алексей Бурмистров, выпускники из Туркменистана, после окончания вуза быстро растут и делают карьеру.

Подтвердил эти слова и профессор Амангулы Магтымов из ТГУ. «У них очень хорошие знания, они хорошо зарекомендовали себя, быстро становятся руководителями», — подчеркнул он.

Магтымов сообщил о том, что в ТГУ открыт химический факультет, с которым КНИТУ мог бы установить контакты. Данное партнёрство также может быть налажено в рамках программы поддержки приглашённых из других стран преподавателей и учёных.

Своими идеями по поводу дальнейшего межвузовского взаимодействия поделились и представители КНИТУ. В числе озвученных предложений – дистанционные подготовительные курсы по русскому языку как иностранному для абитуриентов из Туркменистана, переподготовка специалистов на местах в Туркменистане с участием преподавателей из Татарстана.

В ходе визита в Казань делегация пообщалась также с туркменскими студентами. Встреча прошла в интерактивном формате вопросов и ответов. Студентов интересовали возможности прохождения учебной практики в России и перспективы трудоустройства с российским дипломом в Туркменистане.

/// nCa, 23 апреля 2019 г