Международный финансовый центр Астаны набирает обороты

Молодой и амбициозный независимый Казахстан всегда славился оригинальностью принимаемых решений, направленных на привлечение в страну иностранных инвесторов. Создание Международного Финансового Центра «Астана» (МФЦА) тут исключением не стало, а скорее подтвердило сложившуюся традицию. Получился уникальный для страны СНГ проект. С помощью собственного суда, арбитража, биржи и собственного регулятора МФЦА должен стать «центром» привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Организация в постсоветском государстве финансового хаба для всего центральноазиатского региона, причем хаба, основанного на принципах английского права, имеющего льготный налоговый режим и независимый финансовый суд… Еще несколько лет назад подобный проект мог считаться исключительно фантастическим. Однако факт остается фактом.

Инициатором и главным организатором МФЦА выступил, как это принято в данной стране, президент республики Нурсултан Назарбаев. В ходе одного из своих публичных выступлений «План Нации 100 шагов по 5-ти институциональным реформам» он озвучил неординарную идею – создать МФЦА в Астане на базе инфраструктуры ASTANA EXPO 2017. Ориентиром здесь стал аналогичный центр в Дубае.

– Закрепление особого юридического статуса финансового центра в Конституции, становление центра в качестве финансового хаба для стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии, – примерно так обозначил приоритеты казахстанский лидер, закрепив существование МФЦА необходимым указом. – Создание независимой судебной системы с собственной юрисдикцией, которая будет функционировать на принципах английского права. Судейский корпус формируется из числа иностранных специалистов. В перспективе финансовый хаб Казахстана должен войти в 20 передовых финансовых центров мира.

Остальное стало, образно говоря, делом техники. В ходе официального визита Назарбаева в Великобританию президент РК встретился с Джейкобом Ротшильдом (персоной, в представлении не нуждающейся!). Буквально через пару дней казахстанский парламент закрепил статус МФЦА законодательно. И вот почти год назад, в январе 2018 года Международный Финансовый Центр «Астана» получил официальный старт.

Чем же привлекателен МФЦА для иностранных инвесторов? Прежде всего, самыми беспрецедентными льготными условиями во всем регионе, включая независимое финансовое регулирование, основанное на международных стандартах. Ключевые посты здесь отданы британцам – признанным знатокам юриспруденции и международного права. Система английского правосудия известна во всем мире, а официальный Лондон признан международным правовым центром. Таким образом, данный аспект является гарантией непредвзятого и справедливого судопроизводства.

Кроме того, в МФЦА закреплен особый правовой режим, не зависящий от судебной системы Казахстана, основанный исключительно на принципах английского права. А в качестве официального языка делопроизводства на территории МФЦА признан английский. Обращает на себя внимание и статус судей МФЦА, гарантирующих защиту прав и интересов иностранных инвесторов, что подчеркивает стремление Казахстана к получению безупречного имиджа и создание благоприятных условий для работы крупных транснациональных компаний.

Список льгот для инвесторов можно перечислять долго. Это налоговые преференции сроком на 50 лет – участники МФЦА освобождаются от уплаты ИПН и КПН до 1 января 2066 года и т.д. Это, кроме прочего, и упрощённый визовый и трудовой режим. Иностранные работники МФЦА, равно как и члены их семей, получают въездную визу сроком действия до 5 лет. Граждане стран ОЭСР, ОАЭ, Малайзии, Сингапура и Монако, а также стран, определяемых правительством Казахстана, имеют право на безвизовый въезд сроком до 30 календарных дней. И небольшой, но приятный бонус – бесплатная аренда офисов класса «А» в первые два года работы.

Казахстан итак проявляет максимум лояльности к иностранным инвесторам, а создание благоприятного инвестиционного климата здесь стало одним из политических и экономических приоритетов. Для решения проблем зарубежных предпринимателей в стране на первых порах было даже создано специальное Министерство по инвестициям и развитию, благодаря деятельности которого, получение государственных услуг для инвесторов максимально упростилось, а административные барьеры – снизились. Оно благополучно проработало до конца прошлого года, и, выполнив свою задачу, было реорганизовано. Оставшиеся функции и полномочия передали Министерству национальной экономики и МИДу РК.. Если добавить сюда и дипломатичную многовекторную политику, которой все эти годы придерживается президент Назарбаев, то совершенно неудивительно, что казахстанские предложения пользуются немалым спросом, а зарубежные визиты и встречи на высшем уровне в Астане заканчиваются предпринимательскими форумами и заключением новых контрактов.

Результат тоже налицо. В МФЦА ещё до его открытия зарегистрировалось более 55 компаний. По словам управляющего Международного финансового центра «Астана» Кайрата Келимбетова, до 2020 года их число должно превысить 500 компаний.

– Для нас ключевым показателем эффективности, учитывая, что мы не собираем налоги с фининститутов, будет объём привлечённых иностранных инвестиций, – говорит Келимбетов. – Мы считаем, что это здравый смысл. Эти инвестиции никогда бы не пришли в Казахстан. Десятки миллиардов долларов инвестиций, – это создание новых рабочих мест, это повышение покупательного спроса в нашей стране, и для нас это будет большой плюс.

По мнению премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева, которое он озвучил на пленарной сессии форума Astana Finance Days, МФЦА значительно расширит международные возможности самого Казахстана, позволит ему найти и занять свое место в общей сложившейся схеме.

– Казахстан рассматривает МФЦА как часть мировой финансовой системы, – отмечает глава правительства. – Глобальная цепочка финансовых центров, управляющих мировыми денежными потоками, проходит почти через весь земной шар — от Торонто до Сиднея и от Токио до Нью-Йорка. Каждый из них имеет свою нишу.

Со своей стороны МФЦА, имея уникальное географическое положение, даст выход на рынки Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Закавказья, стран Ближнего Востока.

– Астана является одним из ключевых звеньев новых трансконтинентальных маршрутов глобальной инициативы «Пояса и Пути», – напоминает Сагинтаев. – Поэтому МФЦА станет естественным финансово-экономическим мостом между Западным Китаем, Монголией и странами Европы. Все это открывает доступ на гигантский рынок более 1 миллиарда человек.

Между тем, в западных экспертных кругах также поддерживают идею, что в мире появился новый финансовый мост между Европой и Азией. По предварительным прогнозам казахских властей, МФЦА сможет привлечь в экономику страны миллиардные инвестиции. Планы Казахстана оцениваются, конечно, как грандиозные, но, учитывая нынешние условия, вполне выполнимые. В Астане хорошо понимают, что конкуренция за инвесторов усиливается с каждым днем, и привлечь инвестиции сможет только перспективный продукт, отвечающий требованиям современных реалий мировой экономики. Значит, Казахстану придется соответствовать.

/// nCa, 25 February 2019