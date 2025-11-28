ЮНФПА провел двухдневный тренинг для представителей медиа-сообщества по этичному освещению гендерных вопросов

27 ноября 2025 г., Ашхабад, Туркменистан — 26-27 ноября 2025 г. в рамках глобальной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия» Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провело двухдневный специализированный тренинг для представителей медиа-сообщества. Тренинг провела международный консультант ЮНФПА г-жа Марина Дмуховская.

Целью мероприятия является укрепление потенциала журналистов, блогеров и создателей цифрового контента в освещении гендерных вопросов с точностью, деликатностью и соблюдением этических норм, а также содействие в продвижении позитивных социальных норм в обществе. Тренинг напрямую связан с глобальной темой кампании 2025 года “Сообща покончим с цифровым насилием в отношении всех женщин и девочек”. Учитывая, что медиа имеют большой охват, их роль критически важна в борьбе с дискриминационными нормами и предотвращении гендерного насилия, включая его проявления в цифровой среде.

Двухдневная программа была разработана как интерактивный тренинг и охватила широкий спектр тем. Участники освоили ключевые принципы этичного освещения гендерных вопросов, включая анализ вредных стереотипов, понимание различий между позитивной и токсичной маскулинностью, и освоили инструменты для корректировки языка с гендерной предвзятостью. Особое внимание было уделено этичным подходам к теме гендерного насилия, применению принципа «Не навреди» (Do No Harm) и разработке планов проактивного освещения различных тем. Проведенный тренинг направлен на то, чтобы предоставить представителям медиа-сообщества необходимые инструменты для соблюдения принципов прав человека и этики в их работе.

Г-жа Марина Дмуховская обладает степень Доктора философии (PhD) в области медиа, коммуникаций и журналистики. Ее научное исследование для докторской степени фокусировалось на вредных гендерных стереотипах в международных медиа. Она обладает обширным практическим опытом в качестве медиа-тренера, включая проведение тренингов для Программы Эдварда Р. Марроу по «инклюзивному освещению» и для Международного союза биатлона по борьбе с гендерной предвзятостью в спортивной журналистике. ///nCa, 28 ноября 2025 г. ( в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)