Вице-премьеры Туркменистана и Казахстана обсуждают расширение экономического партнерства – зеленые коридоры и торговля сельхозпродукцией в фокусе

Транспорт, логистика и торговля сельхозпродукцией вошли в числе ключевых тем повестки дня переговоров в Астане между заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики Казахстана Сериком Жумангариным и заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамыратом Гельдимырадовым, курирующим экономико-финансовый блок. О подробностях встречи, которая состоялась 25 ноября, сообщается на официальном сайте Премьер-министра Казахстана.

Жумангарин отметил, что Туркменистан является важным партнером Казахстана в Центральной Азии.

За последние пять лет товарооборот увеличился в четыре раза; на протяжении последних двух лет взаимная торговля стабильно превышает $500 млн. Поставленная главами государств цель – довести товарооборот до $1 млрд – остается реалистичной и достижимой в среднесрочной перспективе.

Отдельный блок переговоров был посвящен взаимной торговле сельхозпродукцией. За 9 месяцев 2025 г. казахстанский экспорт в Туркменистан составил $221,7 млн, в основном за счет поставок промышленной, сельскохозяйственной и переработанной продукции. В 2025 г. экспорт продолжил расти благодаря увеличению поставок муки, растительных масел и других переработанных товаров.

Доля агропромышленных товаров в экспорте стабильно превышает 30%. Казахстан поставляет пшеничную муку, подсолнечное масло, пшеницу, макаронные изделия, маргарин, чайные концентраты.

Импорт из Туркменистана также растет: за 9 месяцев 2025 г. он достиг $141,9 млн. В 2025 г. поставки туркменских томатов превысили 30 тыс. тонн и стали вторым по значимости товаром в структуре импорта из Туркменистана в Казахстан.

«Мы заинтересованы, чтобы плодоовощная продукция присутствовала на нашем рынке. Все, что вы поставляете — томаты, фрукты, овощи – мы готовы принимать в рамках «зеленого коридора», — заявил Серик Жумангарин.

Казахстан предложил также увеличить объемы поставок и расширить линейку агропромышленной продукции, включая пшеницу, кукурузу, чечевицу, горох, соевые бобы, подсолнечное масло, муку, сахар и другие виды продукции.

Особое внимание уделено развитию транспортно-логистических проектов.

Ходжамырат Гельдимырадов сообщил о начале строительства сухого порта на границе с Гератом и предложил Казахстану присоединиться к проекту.

Стороны также обсудили перспективы формирования транзитного коридора Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан, включая строительство железнодорожной линии Герат – Тургунди.

Жумангарин и Ходжамырат Гельдимырадов подтвердили намерение продолжать работу по развитию транспортных, торговых и логистических связей, создавая дополнительные возможности для бизнеса и расширяя интеграцию между странами.

По данным, приведенным в пресс-релизе, за январь – сентябрь 2025 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 363,6 млн. долл.США, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года ($345 млн). Экспорт составил 221,7 млн. долл.США, (+6,8%), импорт – 141,9 млн. долл. США (+3,2%).

За 2024 г. товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 555,7 млн. долл. США, в том числе экспорт – 335 млн. долл.США, импорт – 220,7 млн. долл. США. ///nCa, 25 ноября 2025 г.