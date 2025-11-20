Меры по охране Каспийского моря усиливаются со вступлением в силу новых экологических норм

Женева, 18 ноября 2025 г. – Сегодня вступает в силу новый протокол к Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря, известной как Тегеранская конвенция, принятый Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Теперь новая крупная инфраструктура, планируемая вокруг Каспийского моря, должна будет соответствовать трансграничным экологическим стандартам.

По требованию любого прикаспийского государства Протокол об оценке воздействия на окружающую среду будет требовать оценки потенциального воздействия крупных инфраструктурных проектов в другом государстве до их реализации. В сферу охвата входят такие виды инфраструктуры, как транспорт, добыча нефти и газа, туризм и городское развитие. Например, новые автомагистрали, крупные нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, трубопроводы, крупные плотины и крупные передачи водных ресурсов — помимо питьевой воды — все это подпадает под действие Протокола.

По запросу затронутого прибрежного государства будет проведена оценка воздействия, и ее результаты должны быть обнародованы. Оценки будут проводиться на национальном уровне и будут охватывать морскую среду Каспийского моря, включая колебания уровня воды и загрязнение из наземных источников. Затем для продолжения строительства нового инфраструктурного объекта потребуется “зеленый свет” от страны, чьи интересы затрагиваются.

Каспийский регион является важной торговой артерией между Европой и Азией, способствующей значительному развитию новой инфраструктуры. В период с 2014 по 2024 год импорт в ЕС из Китая увеличился более чем в два раза, а экспорт вырос на 47%, что, например, иллюстрирует важность строгих мер по охране окружающей среды приграничных стран.

“Сегодняшний день знаменует собой важный шаг в защите Каспийского моря”, – сказал Арнольд Крейльхубер, директор ЮНЕП в Европе. “Посредством этого Протокола прикаспийские страны посылают четкий сигнал о том, что экономический рост и охрана окружающей среды должны быть сбалансированы – сотрудничество между государствами является ключом к достижению этой цели”.

Если прибрежное государство инициирует процедуру совместной оценки воздействия на окружающую среду, роль Секретариата Тегеранской конвенции будет заключаться в обеспечении информации, подготовке отчетов и содействии сотрудничеству и технической помощи.

Поскольку Каспийский регион переживает стремительное экономическое развитие, Протокол обеспечивает для региона соответствие передовой международной практике оценки воздействия и гарантирует, что потенциальные трансграничные риски будут выявлены и устраненые на ранней стадии процесса принятия решений.

Протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте является четвертым протоколом, направленным на защиту Каспия в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В 2011 году прибрежные государства приняли Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в борьбе с инцидентами, связанными с загрязнением нефтью (Актауский протокол). В 2012 году был принят Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности (Московский протокол). Протокол о сохранении биологического разнообразия (Ашхабадский протокол) был принят прибрежными государствами в 2014 году. В настоящее время ведутся переговоры по пятому протоколу, который будет касаться мониторинга, оценки и обмена информацией.

О Тегеранской конвенции

Функции секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, также известной как Тегеранская конвенция, на временной основе выполняет ЮНЕП. Конвенция направлена на защиту Каспийского моря и его морской среды и обеспечение его устойчивого развития путем установления общих требований и институциональных механизмов. Конвенция была подписана пятью прикаспийскими государствами — Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Туркменистаном.

О Программе ООН по окружающей среде

