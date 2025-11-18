В туркмено-узбекской зоне приграничной торговли действует безвизовый режим

В Ташкенте Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назардурды Агаханов обсудили практические аспекты функционирования взаимной зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз». Встреча состоялась на полях государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.

Стороны согласовали правовые условия работы совместного торгового центра, который рассматривается в качестве площадки для расширения взаимного товарооборота, продвижения национальной продукции и развития предпринимательства по обе стороны границы, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Общая площадь центра – 6 гектаров: 3 га узбекская часть и 3 га туркменская. При необходимости территория может быть расширена отдельным международным соглашением.

Граждане обеих стран могут въезжать и выезжать на территорию зоны приграничной торговли без оформления виз.

Открытие Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли позволит предпринимателям Узбекистана и Туркменистана свободно торговать своими товарами, используя общую инфраструктуру и упрощённые процедуры, отмечает министерство.

Напомним, что по итогам переговоров на высшем уровне в Ташкенте был подписан межправительственный Договор о функционировании Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли, а также состоялся ее официальный запуск. ///nCa, 18 ноября 2025 г.