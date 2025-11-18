Итоги государственного визита Президента Туркменистана в Узбекистан – Мирзиёев наградил Бердымухамедова высшим орденом Узбекистана – запущена первая совместная приграничная торговая зона

17 ноября 2025 года, в Ташкенте во второй день государственного визита главы Туркменистана в Узбекистан, состоялись переговоры на высшем уровне между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым.

Встреча, прошедшая сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием официальных делегаций, подтвердила стратегический характер туркмено-узбекского партнёрства.

Переговоры продемонстрировали полное совпадение или близость позиций по всем ключевым вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Главы государств определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия: наращивание взаимной торговли, транспорт, энергетика, сельское и водное хозяйство, а также в культурно-гуманитарная сфера.

Кульминацией визита стало онлайн-запуск совместной туркмено-узбекской зоны приграничной торговли «Шават–Дашогуз», которая призвана существенно упростить торговлю между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом Туркменистана.

В качестве признания личного вклада Президента Сердара Бердымухамедова в укрепление двусторонних отношений стало вручение ему высшей государственной награды Узбекистана – ордена «Олий Даражали Дўстлик».

По итогам переговоров подписано Совместное заявление глав государств и свыше полутора десятков межправительственных, межрегиональных и ведомственных документов, охватывающих практически все сферы взаимодействия – от торговли и транспорта до культуры, здравоохранения и экологии.

Переговоры в узком составе

В ходе переговоров в узком составе президенты подчеркнули, что нынешний государственный визит станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Туркменистаном и Узбекистаном.

Положительная динамика и активные контакты наблюдаются во всех направлениях двухстороннего сотрудничества. Регулярно проходят заседания Межправительственной комиссии и Делового совета, культурные мероприятия. В преддверии визита в Ургенче и Ташкенте с большим фурором прошли Дни культуры и показы кино Туркменистана.

В прошлом году товарооборот превысил 1 миллиард долларов. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.

Особое внимание уделено наращиванию взаимной торговли, продвижению эффективной кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, машиностроении, сельском и водном хозяйстве.

Отмечена важность дальнейшего расширения межрегиональных обменов. Достигнута договоренность о проведении третьего Форума регионов в городе Хиве.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Переговоры в расширенном составе

Затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

Президент Шавкат Мирзиёев высоко оценил совместную деятельность двух стран в таких областях, как торговля, транспорт, энергетика, водное хозяйство и в других ключевых векторах. Взаимная торговля за последние годы выросла в два раза, отметил он, констатировав наличие всех возможностей для повышения данного показателя за счёт расширения номенклатуры товаров и эффективного использования режима свободной торговли.

В целях расширения промышленной кооперации акцент был сделан на важности активного привлечения бизнес-структур к запуску новых проектов по производству стройматериалов, фармацевтики, продовольственной продукции и других востребованных товаров.

Как подчёркивалось, выстроено эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики. Наряду с этим отмечалось, что связующим звеном экономик двух стран является транспорт. В данном контексте речь шла о последовательном увеличении объёмов грузоперевозок, об упрощении таможенно-логистических процедур.

Также констатировалась важность наращивания партнёрства в культурно-гуманитарной области.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул совпадение или схожесть позиций двух государств по важнейшим вопросам международной повестки. В этой связи была выражена признательность узбекской стороне за неизменную поддержку политики постоянного нейтралитета и международных инициатив Туркменистана.

Вместе с тем отмечалось особое значение взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций, прежде всего ООН.

Президент Туркменистана подчеркнул важность Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Эффективным вектором взаимодействия остаётся партнёрства в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Торгово-экономическое взаимодействие охватывает такие сферы, как торговля, транспорт и коммуникации, топливно-энергетический комплекс, промышленность, сельское хозяйство, охрана окружающей среды.

Приоритетным вектором партнёрства была названа сфера транспорта. Туркменистан и Узбекистан располагаются на перекрёстке ключевых маршрутов транспортного коридора Восток–­Запад. В этой связи отмечалась важность объединения усилий для создания необходимой инфраструктуры и условий в целях сопряжения транспортных систем Китая, Центральной Азии, Европы, Ближнего и Среднего Востока.

Особый акцент был сделан на актуальности маршрута Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан с выходом на Персидский залив и Каспийское море.

Также Туркменистан подтвердил также готовность к работе над проектом создания транспортно-логистического хаба Фараб–Алат на туркмено-узбекской границе. К этой инициативе могут быть подключены крупные мировые транспортные компании и международные финансовые институты.

В ходе переговоров особое внимание было уделено сфере энергетики. Как отмечалось, в настоящее время осуществляется экспорт туркменской электроэнергии в Узбекистан.

По словам Бердымухамедова, в газовой сфере Туркменистан готов к углублению сотрудничества на основе взаимоприемлемых условий.

Вместе с тем отмечалась важность эффективной реализации имеющегося потенциала для развития партнёрства в таких отраслях, как сельское хозяйство, химическая индустрия, машиностроение, металлургия, строительная индустрия, экологическая технология, текстильная и фармацевтическая промышленность.

Как подчёркивалось, водная проблематика занимает важное место как в двустороннем, так и в региональном контексте.

В данной связи глава Туркменистана отметил, что водно-энергетические вопросы должны рассматриваться на основе общепризнанных норм международного права, на принципах взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона, а также с участием международных организаций.

Стороны констатировали, что крепким фундаментом многогранных связей является гуманитарная сфера. Отмечено успешное проведение в Ургенче и Ташкенте Дней культуры Туркменистана и демонстрация туркменских фильмов.

Для поддержания динамики взаимодействия стороны договорились на регулярной основе проводить взаимные концерты и гастроли театров, организовать Форум молодёжи в Хиве, продолжить практику создания совместных фильмов.

Будут активизированы обмены в сфере здравоохранения и медицинской науки.

Для своевременной реализации достигнутых договорённостей до конца года будут проведены очередные заседания Межправительственной комиссии и Делового совета.

По итогам переговоров главы государств поручили принять комплексную «дорожную карту» по реализации всех достигнутых договорённостей.

Запуск совместной приграничной зоны

По завершении переговоров на высшем уровне с участием президентов двух стран в формате онлайн состоялся запуск совместной зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз».

На территории зоны размещены административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб, торговый павильон и складские помещения.

Предусмотрены государственные услуги по принципу «единое окно» и интерактивные системы, банковский, медицинский и гостиничный сервис, вместительная автостоянка.

Деятельность зоны будет способствовать наращиванию торгово-экономических отношений между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом Туркменистана – двух регионов с общим населением более 3,5 миллиона человек.

Награждение

Одним из значимых событий переговоров стала церемония вручения Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшей государственной награды Узбекистана – ордена «Олий Даражали Дўстлик».

Мирзиёев, вручая награду, отметил вклад Бердымухамедова в расширение туркмено-узбекских отношений. Подчеркнуто, что эта награда станет символом крепкой дружбы и добрососедства. В свою очередь Президент Туркменистана выразил признательность лидеру и народу Узбекистана за высокое признание, а также приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства двух стран.

Подписанные документы

По итогам переговоров Президенты подписали Совместное заявление.

Кроме того, в присутствии глав государства состоялся обмен следующими подписанными документами:

Соглашение между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Дашогузкого велаята Туркменистана и Советом Министров Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Кашкадарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Меморандум между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан об учреждении Туркмено-узбекского экспертного совета;

Меморандум о сотрудничестве между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан;

Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан по вопросам обес­печения биологической безо­пасности;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;

Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном, пассажирском и грузовом сообщении от 16 января 1996 года;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов для перевозки нефтепродуктов и химических наливных грузов;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;

Дорожная карта по сотрудничеству в области лесного хозяйства между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на 2026–2030 годы;

Протокол о внесении дополнения в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий от 25 ноября 2013 года;

Договор между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о функционировании Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли.

Пресс-конференция

По окончании переговоров на высшем уровне в резиденции «Куксарой» Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.

Бердымухамедов выразил уверенность, что нынешний исторический государственный визит еще больше укрепит стратегическое партнерство двух братских стран и выведет его на новые высоты.

В ходе переговоров определены приоритеты совместной работы в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Ключевым направлением обозначено расширение торгово-экономических и кооперационных связей.

Товарооборот за последние годы вырос почти в 2 раза, превысив 1 миллиард долларов. Поставлена задача довести его объемы до 2 миллиардов долларов, прежде всего за счет расширения номенклатуры и наращивания взаимных поставок.

Особая роль в этом отводится запущенной сегодня зоне приграничной торговли «Шават-Дашогуз». Стороны намерены применять данный опыт и на других приграничных территориях, прежде всего в районе «Алат-Фараб».

В целях усиления транспортной взаимосвязанности региона, правительствам поручено разработать предложения по развитию автомобильных, железнодорожных и морских перевозок, совместному использованию международного морского порта Туркменбаши.

Стороны продолжат сотрудничество с целью формирования современной инфраструктуры, объединяющей транспортные системы Центральной Азии и обеспечивающей выход стран на крупные международные маршруты. В частности, Туркменистан готов к совместной работе над развитием транспортного коридора Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан с выходом на Персидский залив и Каспийское море.

Подчёркнута важность активизации усилий по скорейшей реализации проекта транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар.

Особое внимание уделено вопросам энергетики. Подтверждена приверженность дальнейшему углублению сотрудничества по поставкам и транзиту электроэнергии, реализации совместных проектов на территории двух стран.

Стороны будут развивать взаимодействие в области охраны окружающей среды и рационального водопользования, в том числе в регионе Центральной Азии.

Другим приоритетным направлением является межрегиональное сотрудничество. В Бухаре и Туркменабаде успешно проведены форумы регионов. В скором времени в Хиве пройдёт третий форум уже с участием всех областей двух стран.

С удовлетворением отмечены успешно проведенные в Ургенче и Ташкенте Дни культуры Туркменистана. Достигнута договоренность о проведении на регулярной основе концертов и гастролей театров, форумов молодежи, научной интеллигенции и спортивных олимпиад.

Стороны также условились продвигать практическое сотрудничество в сфере здравоохранения и медицинской науки.

Достигнут прогресс в углублении регионального сотрудничества в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Подчеркнута также важность продолжения практики взаимной поддержки в рамках ООН и других международных структур.

В завершение стороны подтвердили настрой на развитие сотрудничества и достижение прорывных результатов между двумя странами.

Визит в Узбекистан завершился

В этот же день, завершив государственный визит в Узбекистан, Президент Туркменистана отбыл в Ашхабад. ///nCa, 18 ноября 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Узбекистана)