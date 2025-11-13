В Ашхабаде прошла экскурсия для пожилых жителей Марыйского велаята

В столице Туркменистана состоялась однодневная культурно-просветительская экскурсия для пожилых жителей Марыйского велаята.

Организатором мероприятия выступило хозяйственное общество “Däp-Dessur” (в переводе с туркменского — «Традиции и обычаи») при поддержке городских служб Ашхабада.

В поездке приняли участие 45 человек — энергичных и вдохновляющих жителей старшего поколения в возрасте от 64 до 82 лет. Среди них — не только туркменки, но и представители разных национальностей: армянки, азербайджанки, татары, казашки, украинцы, белорусы и другие.

Несмотря на возраст и культурные различия, всех их объединяют дружба, уважение и любовь к родной земле.

Поездка была организована при спонсорской поддержке компании “Aktam” в лице мецената Акбябек Тагановой, которая внесла значительный вклад в обеспечение транспортом и питанием участников.

Участники прибыли в Ашхабад утренним поездом, где их встретил комфортабельный автобус.

Программа началась с завтрака в ресторане отеля “Sport”, после чего экскурсанты посетили Национальный музей Туркменистана, Монумент Независимости, Ботанический сад, а также новый парк имени Махтумкули у подножия Копетдага.

Особое впечатление произвела архитектура современной столицы — её чистота, ухоженные парки и цветники, гармоничное сочетание традиций и новаторства. Многие участники впервые за долгие годы побывали в Ашхабаде и не скрывали своих эмоций.

Одним из ярких моментов программы стало посещение магазина “Bossan”, где специально к Новому году установлены праздничные декорации — сверкающие ёлки, сказочные олени и атмосферные фотозоны. Участники с удовольствием сделали памятные фотографии, отметив тёплую и праздничную атмосферу.

«Мы стремились, чтобы этот день стал для наших пожилых граждан праздником души — чтобы они почувствовали внимание, заботу и радость общения.

Для нас важно, чтобы старшее поколение ощущало, что о них помнят и ценят их вклад в общество.

Старшее поколение — это духовное богатство нации», — отметила директор ХО “Däp-Dessur” Ширин Жожыева.

Для обеспечения безопасности поездки было предусмотрено медицинское и полицейское сопровождение.

Все организационные вопросы — транспорт, питание, досуг и комфорт участников — были тщательно продуманы.

Хозяйственное общество “Däp-Dessur”, основанное в 2009 году, активно работает в Марыйском велаяте и известно своими социально-культурными проектами,

направленными на укрепление добрых традиций и взаимопомощи.

Ранее организация проводила ряд мероприятий, посвящённых вопросам равенства и поддержки уязвимых групп населения.

Так, ко Дню пожилых людей, отмечаемому 1 октября, был организован конкурс “А ну-ка, бабушки!”, где участницы проявили талант, чувство юмора и жизнелюбие. /// nCa, 13 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Däp-Dessur)



