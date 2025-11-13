ПРООН содействует подписанию стратегического соглашения для продвижения цифровой трансформации государственного управления в Туркменистане

Ashgabat, 13 ноября 2025 года: В рамках реализации проекта ПРООН «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия в Туркменистане», реализуемого в партнерстве с Министерством связи Туркменистана, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством связи Туркменистана и Академией электронного управления (E-Governance Academy, Эстония).

Данный меморандум направлен на развитие долгосрочного сотрудничества в области цифровой трансформации государственного управления, включая предоставление специализированных образовательных и консультационных услуг.

Подписание меморандума произошло в рамках Международной выставки и научной конференции в области телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025», что подчеркивает стратегическое значение данного события для продвижения цифровых инициатив и укрепления потенциала страны в сфере инноваций.

«Мы рады содействовать созданию данного стратегического партнёрства, что поможет стране укрепить потенциал в сфере цифрового управления, обмениваться знаниями и внедрять инновационные решения, способствующие развитию государственного управления и цифровой трансформации», – отметила г-жа Нарине Саакян, Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане.

Подписание вышеупомянутого документа стало еще одним шагом в реализации широкой программы ПРООН по поддержке цифровой трансформации в Туркменистане. В рамках своей глобальной Цифровой стратегии ПРООН помогает странам развивать инклюзивные, устойчивые и безопасные цифровые экосистемы. В Туркменистане эта работа направлена на укрепление институционального потенциала, развитие цифровых навыков, повышение эффективности государственного управления и обеспечение равного доступа граждан к цифровым услугам. ///nCa, 13 ноября 2025 г. ( в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)