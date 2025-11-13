NATİONAL GEOGRAPHİC ВКЛЮЧИЛ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ В РЕЙТИНГ BEST OF THE WORLD 2026

Черноморское побережье, зеленый и полный культурных богатств регион на севере Турции, отмечен журналом National Geographic в списке BEST OF THE WORLD на 2026 год. Составители предлагают выбрать этот прибрежный регион как альтернативу многолюдным курортам, чтобы приобщиться к активному отдыху и аутентичной турецкой культуре.

В список BEST OF THE WORLD, ежегодно составляемом редакторами и экспертами по путешествиям National Geographic, входят 25 наиболее вдохновляющих направлений на будущий год. Признание Черноморского региона показывает, что страна привлекает туристов не только отдыхом в стиле «море, солнце, пляж», но и своими горами, долинами, наследием и колоритным укладом жизни.

Самобытное сокровище Турции

Черноморский регион Турции, как следует из его названия, протянулся вдоль Черного моря на севере страны. Между Черным морем и покрытыми зеленью Северо-Анатолийскими горам притаились его роскошные ландшафты, окутанные туманом холмы и традиционные деревни, вместе составляющие красоту и безмятежность региона. Восходящая звезда списков для путешественников, Черноморский регион Турции был назван CNN Travel среди «Лучших мест для поездок в 2024». Затем две провинции региона, Орду и Гиресун, попали в список Best in Travel 2025 по версии справочника Lonely Planet.

В свете такой растущей известности National Geographic также включил черноморское побережье Турции в число регионов, на которые путешественникам стоит обратить внимание в 2026 году. Эта потрясающая местность придется по душе любому туристу, ведь здесь есть все – от песчаных пляжей и архитектурных шедевров до густых лесов и особой региональной кухни. В журнале отмечается, что эта северная часть Турции пока что остается вне поля зрения многих туристов, но ее интересные и разнообразные возможности способны сделать ее одним из востребованных направлений в стране.

Бесподобные приключения на широких просторах

Черноморское побережье Турции, некогда оживленный центр торговли на Великом шелковом пути, сейчас приглашает туристов насладиться природными красотами во время активного отдыха.

Национальные парки в Северо-Анатолийских горах, входящих в Альпийско-Гималайский складчатый пояс, – это единение с природой днем в походах среди пышной зелени и безмятежными звездными ночами в кемпингах. Также туристов притягивают сталактиты и сталагмиты в пещере Гюмюшхане Караджа, насчитывающие миллионы лет, рафтинг на реке Фыртына и заряжающий адреналином скоростной спуск по тросу над плато Айдер в Ризе.

Кроме того, National Geographic отмечает, что черноморское побережье – это одно из немногих мест на планете, где в один день можно покататься и на серфе, и на лыжах. Любители пляжного отдыха освежаются на песчаном взморье, а горы Чамбаши в Орду и Овит в Ризе отлично подходят для катания на лыжах и сноуборде.

Помимо изумительного активного отдыха гостей здесь ждут средневековые замки, например Зил в Ризе, чудеса архитектуры, такие как монастырь Сумела и Айя-София в Трабзоне, и традиционные поселения, от находящегося в Списке ЮНЕСКО Сафранболу в Карабюке до Орта Махалле в Трабзоне.

Региональная кухня во всем блеске

Черноморское побережье также зовет в кулинарные путешествия, ведь каждое блюдо здесь говорит о местной культуре и традициях. Так как регион прибрежный, самыми популярными продуктами стали свежевыловленные дары моря, которые используются, например, в хамсили пилаве (плове с анчоусами).

Фирменные блюда: куймак (звезда завтраков, готовится из кукурузной муки и сыра), вкуснейшие фрикадельки Акчаабат, лепешки Самсун пиде, каралахана долмасы (голубцы с начинкой из риса и мяса) и Хамсикей сютлач (рисовый пудинг) также оставляют у туристов невероятные гастрономические впечатления на всю жизнь.

Кроме того, Черноморский регион знаменит своим микроклиматом, позволяющим выращивать исключительную сельхозпродукцию. Так, лучший в мире фундук можно попробовать в Орду и Гиресуне. Зеленые склоны чайных плантаций в Ризе, Трабзоне и Артвине также составляют одну из живописнейших панорам в Турции. В частности, совершенно бесподобны экскурсии со сбором чая в деревне Чечева провинции Ризе. /// nCa, 13 ноября 2025 г. (совместно с посольством Турции в Туркменистане)