США и Центральная Азия приняли Совместное заявление об экономическом сотрудничестве — в центре внимания критические минералы, интеграция ИИ и Транскаспийская связность

По итогам саммита C5+1 в Вашингтоне, 6 ноября 2025 года, Правительства Соединённых Штатов Америки, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместное заявление о намерениях по экономическому сотрудничеству, в котором изложена обновлённая приверженность региональному процветанию и устойчивому развитию.

Созданная в 2015 году, структура C5+1 стала краеугольным камнем взаимодействия США и Центральной Азии, способствуя диалогу в сферах торговли, энергетики, безопасности и транспортной связности. В опубликованном заявлении шести стран отмечается укрепление экономического сотрудничества в рамках дипломатической платформы C5+1, что принесло десятки миллиардов долларов в виде торговли и инвестиций за последние годы.

Укрепление коммерческой среды

Совместная декларация подчеркнула усилия по улучшению условий ведения бизнеса, продвижению малых и средних предприятий и стимулированию инноваций через создание новых совместных предприятий. Страны обязались повышать прозрачность регулирования, соблюдать принцип неприкосновенности договоров и гармонизировать стандарты продукции в соответствии с международными нормами.

Партнёры также подтвердили поддержку Форума B5+1 — бизнес-аналога дипломатической платформы, направленного на углубление сотрудничества частного сектора. После первого форума, состоявшегося в Алматы (Казахстан) в марте 2024 года, следующий B5+1 Форум запланирован на 4–6 февраля 2026 года в Бишкеке, Кыргызская Республика.

Расширение торговли, инвестиций и сотрудничества в области критических минералов

Признавая глобальную значимость энергетической и ресурсной безопасности, страны C5+1 выразили готовность к углублению сотрудничества в области критических минералов, диверсификации энергетики и развитию гражданской ядерной энергетики. В заявлении подтверждается приверженность участию в Диалоге C5+1 по критическим минералам, направленном на укрепление геологоразведки, добычи и переработки, а также на более глубокую интеграцию Центральной Азии в мировую цепочку поставок.

Страны также наметили планы по расширению сотрудничества в высокодоходных секторах — таких как гидроэнергетика, туризм, сельское хозяйство, информационные технологии и электронная коммерция. Особое внимание будет уделено внедрению надёжной цифровой инфраструктуры, включая сети 5G и 6G, центры обработки данных и спутниковую связь, соответствующие международным стандартам.

Продвижение цифровой трансформации и искусственного интеллекта

Подчеркнув стремление региона к технологическому прогрессу, партнёры C5+1 договорились продвигать развитие искусственного интеллекта (ИИ), основываясь на общих ценностях инновационного роста и международного партнёрства. Планируется интегрировать ИИ и цифровые инновации в рабочие группы, поощрять академические обмены и исследования в областях машинного обучения и робототехники, а также поддерживать создание умных городов и систем электронного правительства.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности также будет усилено, с акцентом на защиту критической инфраструктуры, обмен информацией об угрозах и разработку общих стандартов для надёжных цифровых платформ.

Усиление связности через Транскаспийский торговый маршрут

Совместное заявление подчеркнуло стратегическую важность Транскаспийского международного транспортного маршрута. Страны договорились укреплять устойчивость цепочек поставок, гармонизировать таможенные режимы и расширять авиационную связанность для развития торговых и культурных связей.

В документе также говорится о планах соединить Транскаспийский маршрут с Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания (TRIPP) — инициативой, направленной на обеспечение безопасного движения грузов, информации и энергии по Евразии.

Полный текст Совместного заявления о намерениях по экономическому сотрудничеству доступен по ссылке:

https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/11/joint-statement-of-intent-on-econ…

///nCa, 8 ноября 2025 г.