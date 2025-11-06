Делегация Туркменистана приняла участие в Международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC-2025

Делегация Туркменистана во главе с Председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Г.Агаджановым приняла участие в Международной нефтегазовой выставке и конференции «Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference» (ADIPEC-2025), состоявшейся с 3 по 6 ноября 2025 года в г. Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты.

В состав делегации вошли Посол Туркменистана в ОАЭ Б.Байрамов, а также представители государственных концернов «Туркменнебит» и «Туркменгаз».

Официальное открытие выставки состоялось под патронажем Президента ОАЭ Его Высочества Шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и собрало широкое представительство международных энергетических компаний и экспертов отрасли.

На выставке Туркменистан был представлен национальным павильоном, демонстрирующим достижения и потенциал нефтегазового комплекса страны, а также инвестиционные возможности для иностранных партнёров.

В рамках выставки состоялась встреча Председателя ГК «Туркменнебит» Г.Агаджанова с Министром промышленности и передовых технологий, Управляющим директором и Генеральным директором Группы ADNOC доктором Султаном Аль Джабером. В ходе беседы стороны отметили позитивную динамику туркмено-эмиратского сотрудничества в энергетической сфере и выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства.

3 ноября на павильоне компании Dragon Oil состоялась встреча Председателя ГК «Туркменнебит» Г.Агаджанова с Председателем Совета директоров Emirates National Oil Company (ENOC) и Dragon Oil Саидом Аль Тайером. 4 ноября в павильоне Туркменистана прошла встреча с Генеральным директором Dragon Oil Абдулкаримом Аль Маазми. В ходе бесед были рассмотрены вопросы текущего сотрудничества и перспектив реализации совместных проектов.

В павильоне «Dragon Oil» была представлена подробная информация, посвящённая 25-летию сотрудничества между Туркменистаном и компанией «Dragon Oil».

Кроме того, туркменская делегация провела встречи с представителями ведущих международных компаний, включая ADNOC, Petronas, Siemens Energy, Baker Hughes, Yug-Neftegaz, а также с представителями компании Azizi Group. Обсуждались перспективы взаимодействия и реализации совместных проектов в нефтегазовой и энергетической отраслях.

Участие Туркменистана в ADIPEC-2025 стало важным шагом в укреплении международного энергетического сотрудничества, продвижении инвестиционного потенциала страны и расширении деловых контактов с ведущими мировыми компаниями. ///МИД Туркменистана, 6 ноября 2025 г.