Туркменистан на пороге технологического прорыва: в Авазе соберутся более 800 делегатов из 56 стран мира для обсуждения будущего строительства, промышленности, химии и энергетики

3–4 ноября 2025 года на побережье Каспийского моря, в национальной туристической зоне «Аваза», состоится масштабная Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее».

Это событие уже называют главной отраслевой конференцией года в Центральной Азии. Программа обещает стать синтезом инноваций, стратегического диалога и практических решений, объединяя представителей 56 стран мира, в том числе министров, руководителей транснациональных корпораций, международных финансовых институтов, исследовательских центров и СМИ.

Регистрация уже завершена — более 800 делегатов подтвердили участие.

Международный фокус и цели конференции

Конференция 2025 года в Авазе станет важным шагом в реализации курса Туркменистана на индустриализацию, диверсификацию экономики и цифровую трансформацию. В центре внимания — интеграция умных технологий в строительство и промышленность, развитие низкоуглеродной энергетики, а также укрепление международных партнёрств в рамках устойчивого развития.

Организаторы отмечают, что конференция не только демонстрирует достижения страны, но и служит глобальной площадкой для обсуждения ключевых трендов — от декарбонизации и энергоэффективности до цифровизации производства и зелёного финансирования.

Официальное открытие и ключевые темы

Торжественное открытие конференции состоится 3 ноября. Участников ждёт насыщенная программа: пленарное заседание, четыре панельные дискуссии, выставка достижений, деловые встречи и гала-ужин.

Главные темы конференции:

устойчивые инвестиции и международное сотрудничество;

цифровая трансформация строительной и промышленной сфер;

внедрение энергоэффективных и климатически нейтральных технологий;

развитие государственно-частного партнёрства (ГЧП);

подготовка кадров и развитие научно-технического потенциала страны.

Иностранные спикеры конференции

Конференция объединит ведущих зарубежных экспертов и представителей крупнейших международных компаний и институтов, среди которых:

Ахмет Чалык, председатель совета директоров Çalık Holding (Турция);

Эрман Иличак, председатель Rönesans Holding (Турция);

Хусаме Наими — директор по партнёрствам и развитию бизнеса, Bitdeer Technologies Group

Мохаммед Беррегад — менеджер по развитию бизнеса, DAMAC

Их выступления охватят широкий спектр вопросов — от внедрения зелёных технологий и устойчивого финансирования до роли цифровых платформ, искусственного интеллекта и международного партнёрства в промышленном развитии региона.

Впервые в Туркменистане в рамках CIET 2025 принимают участие такие крупные международные компании, как Bitdeer Technologies Group и DAMAC. Эти организации представляют новые направления сотрудничества и инвестиционных возможностей для туркменского рынка. Участие таких известных компаний свидетельствует о растущем интересе мирового бизнеса к проектам в области строительства, промышленности и энергетики Туркменистана. Платформа CIET 2025 предоставила уникальную возможность для туркменских предприятий провести деловые встречи и установить партнёрские связи с новыми зарубежными участниками, открывая перспективы для реализации совместных проектов и обмена передовыми технологиями.

Четыре стратегические сессии: от цифровизации до зелёной энергетики

Сессия 1. Цифровизация и инновации в строительстве

Участники обсудят внедрение BIM-технологий, роботизации, 3D-печати, искусственного интеллекта и машинного обучения в проектное управление, а также подготовку квалифицированных кадров и развитие стандартов сертификации.

Сессия 2. Новые тенденции в строительной и промышленной отраслях

Международные эксперты представят решения в области низкоуглеродных материалов, оценки жизненного цикла (LCA), ESG-стандартов и природоориентированных технологий (NbS).

Сессия 3. Государственно-частное партнёрство и финансирование

В центре внимания — развитие газохимических комплексов, возобновляемых источников энергии, малых модульных реакторов (SMR) и механизмов зелёного финансирования. Участники обсудят примеры успешных ГЧП-проектов и инструменты привлечения инвестиций.

Сессия 4. Инновационные технологии и подготовка кадров

Обсуждение охватит роль образования, науки и международных организаций в формировании новых компетенций, цифровой трансформации и продвижении молодёжных инициатив.

Выставка и культурная программа

Одновременно с деловой частью состоится выставка достижений туркменских и зарубежных компаний, где будут представлены современные строительные материалы, промышленные технологии, энергетические решения и цифровые инновации.

Завершит день гала-ужин, на котором участники смогут обменяться опытом и обсудить будущие направления сотрудничества.

Конференция, определяющая вектор будущего

Международная конференция и выставка в Авазе — это не просто профессиональное событие, а глобальная платформа для обмена знаниями, идеями и технологиями, формирующая новое видение устойчивого развития.

Конференция продемонстрирует, что Туркменистан становится центром притяжения инноваций, инвестиций и передовых решений, где формируется баланс между промышленным ростом, зелёной энергетикой и цифровыми технологиями.

Конференция в Авазе — символ нового этапа, в котором инновации и устойчивость становятся основой национального и международного прогресса.

Подробная информация о программе, участниках и партнёрах конференции доступна на официальном сайте мероприятия www.ciet-turkmenistan.com.