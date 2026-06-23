Миссия МВФ отметила экономическую устойчивость и перспективы развития Туркменистана

Команда сотрудников Международного валютного фонда (МВФ) под руководством г-жи Анны Бордон недавно завершила продуктивный визит в Туркменистан, который проходил с 4 по 16 июня 2026 года в рамках консультаций 2026 года по Статье IV. Миссия проанализировала экономические показатели страны, среднесрочные перспективы и политические приоритеты, направленные на стимулирование диверсифицированного, инклюзивного и устойчивого роста. Дискуссии с высокопоставленными правительственными чиновниками, представителями частного сектора, финансовых институтов и дипломатического сообщества были охарактеризованы как содержательные и конструктивные.

По оценкам команды МВФ, в 2025 году в экономике Туркменистана наметилось умеренное улучшение. Экономический рост незначительно увеличился — с 3,4% в 2024 году до 3,6%, чему способствовали более стабильные показатели в углеводородном секторе, даже несмотря на то, что ненефтегазовый сектор столкнулся с некоторыми структурными трудностями. Инфляция заметно снизилась, упав с 4,6% до 2,7%, благодаря ослаблению ценового давления и взвешенным монетарным мерам.

Страна сохранила прочные внешнеэкономические позиции: профицит счета текущих операций в 2025 году составил 1,7% ВВП. Что касается бюджетно-налоговой сферы, правительство добилось небольшого профицита, что отражает дисциплинированное управление расходами, которое с избытком компенсировало умеренное снижение доходов. Эти результаты подчеркивают сохраняющуюся макроэкономическую стабильность Туркменистана, подкрепленную значительными финансовыми резервами и низким государственным долгом.

Заглядывая вперед, МВФ прогнозирует рост на уровне около 2,4% в 2026 году, при этом ожидается умеренное повышение инфляции перед ее последующей стабилизацией. Миссия отметила, что власти обладают хорошими возможностями для преодоления этого периода благодаря сильным фундаментальным показателям. МВФ рекомендовал продолжать уделять внимание наращиванию физического и человеческого капитала посредством целевых инвестиций в здравоохранение, образование, социальную защиту и высококачественную инфраструктуру.

В заявлении был выделен ряд областей, в которых Туркменистан может закрепить достигнутый прогресс. К ним относятся дальнейшее укрепление управления государственными финансами, продвижение реформ государственных предприятий для поддержки развития частного сектора, а также усиление роли Центрального банка Туркменистана в обеспечении ценовой и финансовой стабильности. МВФ также приветствовал потенциальную унификацию обменного курса как ключевой шаг к снижению диспропорций и содействию более широкой диверсификации экономики.

Г-жа Бордон подчеркнула важность перехода к более рыночно ориентированной политике, улучшения торговой логистики, расширения цифровой инфраструктуры, а также укрепления управления и прозрачности — все это соответствует долгосрочным целям развития самого Туркменистана. Миссия высоко оценила предпринимаемые усилия по совершенствованию экономической статистики и повышению доступности данных, что будет способствовать принятию более обоснованных политических решений.

Команда МВФ выразила признательность властям Туркменистана и другим заинтересованным сторонам за теплое гостеприимство и открытый диалог. Данный визит отражает продолжающееся конструктивное партнерство между Туркменистаном и МВФ в рамках усилий страны по обеспечению устойчивого и инклюзивного экономического развития. /// nCa, 23 июня 2026 г.