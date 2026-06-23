Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан может открыться раньше срока, заявляет представитель ТРАСЕКА

Строительство железнодорожного коридора Китай–Кыргызстан–Узбекистан (ККУ) может быть завершено к 2028–2029 годам — на два года раньше первоначально запланированного 2030 года. Об этом сообщил генеральный секретарь ТРАСЕКА и заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

Выступая на Ташкентском международном инвестиционном форуме, Чориев отметил, что строительство началось в 2024 году и продвигается благодаря финансовой поддержке со стороны Узбекистана и внедрению специализированных китайских технологий, необходимых для работы в сложных условиях горной местности Кыргызстана.

Об этом сообщает издание The Caspian Post со ссылкой на UzDaily.

Ожидается, что железная дорога станет важнейшей торговой артерией Евразии, сократив маршрут между Китаем и Европой примерно на 1000 километров и существенно снизив транзитные сроки и расходы. Прогнозируется, что к 2032 году объемы грузоперевозок достигнут 15 миллионов тонн в год, а к 2040 году — 20 миллионов тонн.

Представители международных финансовых институтов подчеркнули преобразующий потенциал коридора. Евразийский банк развития (ЕАБР) выразил заинтересованность в финансировании проекта, а Всемирный банк охарактеризовал железную дорогу как ключевой элемент становления Узбекистана в качестве регионального логистического хаба.

Чориев также сообщил, что разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) предлагаемого Трансафганского железнодорожного коридора, который свяжет Узбекистан с пакистанскими портами Карачи и Гвадар, планируется завершить до конца текущего года. Проект протяженностью 649 километров и ориентировочной стоимостью около 7 миллиардов долларов обеспечит государствам Центральной Азии прямой доступ к морским портам и может значительно расширить торговлю между Центральной и Южной Азией.

По данным The Caspian Post, международные инвесторы из ОАЭ, Катара и Казахстана входят в число тех, с кем ведутся переговоры о потенциальном участии в Трансафганском коридоре. Этот маршрут все чаще рассматривается как стратегическое дополнение к железной дороге ККУ и Транскаспийскому Международному тарифному маршруту (Срединному коридору) в деле переформатирования региональной взаимосвязанности и торговли. /// nCa, 23 июня 2026 г.