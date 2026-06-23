Посол Туркменистана посетил Гомельский государственный университет в Беларуси

Посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев совершил рабочий визит в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, где провел переговоры по вопросам академического сотрудничества и обучения туркменских студентов в данном вузе.

Посол встретился с ректором университета Сергеем Хахомовым. В центре внимания сторон находились текущее состояние образовательного взаимодействия, а также возможности расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями Туркменистана и Беларуси.

В числе рассмотренных тем — потенциальное внедрение совместных академических программ и более широкий обмен опытом между университетами двух стран.

В ходе визита посол также встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами. Участники встречи посетили выставку, организованную туркменскими студентами, на которой были представлены образцы традиционного декоративно-прикладного искусства, картины и элементы национального фольклора. Культурную программу украсило выступление творческого коллектива «Ашхабад», представившего традиционные туркменские танцы.

Обращаясь к студентам, посол Шагулыев поздравил соотечественников с наступающим 35-летием независимости Туркменистана. Программа завершилась видеопрезентацией, наглядно продемонстрировавшей ключевые социально-экономические достижения страны и результаты реализуемой государственной политики развития. /// nCa, 23 июня 2026 г.