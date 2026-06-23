Каспийское море мелеет — и еще есть время для действий

Каспийское море, крупнейший в мире замкнутый водоем, теряет свои территории — в буквальном смысле. С середины 1990-х годов площадь его поверхности сократилась примерно на 24 000 кв. км, что сопоставимо с размерами Сицилии, а уровень воды упал почти на два метра. Новые исследования, основанные на спутниковых снимках и наземных гидрологических данных, позволяют более четко понять причины происходящего.

Изменение климата — лишь часть этой истории. Повышение региональных температур привело к значительному увеличению испарения с поверхности моря. Однако на долю испарения приходится лишь около 40% наблюдаемых потерь воды. Остальная часть связана с сокращением речного притока — особенно со стороны Волги, которая обеспечивает около 80% водных поступлений в Каспий.

Плотины, водохранилища, оросительные системы, промышленное потребление и отвод воды через каналы в совокупности привели к снижению объема воды, поступающей в море на протяжении нескольких десятилетий. Примечательно, что количество осадков над бассейном Волги за этот период даже немного увеличилось, а это означает, что снижение притока является следствием управления речной системой, а не дефицита осадков.

Экологические последствия уже проявляются. Мелководный Северный Каспий — важнейшая зона для рыболовства, перелетных птиц, водно-болотных угодий и нерестилищ осетровых — высыхает быстрее всего. Повышение уровня хлорофилла в воде свидетельствует об ухудшении ее качества и росте риска вредоносного цветения водорослей.

Экономические ставки не менее реальны: порты, судоходные пути и морская энергетическая инфраструктура по всему региону зависят от поддержания жизнеспособной глубины моря.

Урок Аральского моря, которое когда-то было четвертым по величине озером в мире, а теперь превратилось в пустыню, служит суровым напоминанием о том, как быстро подобные ситуации могут пройти точку невозврата.

Пять прибрежных государств — Иран, Россия, Туркменистан, Азербайджан и Казахстан — разделяют как само это море, так и ответственность за его будущее. Актауская конвенция 2018 года стала важным шагом, однако сейчас остро необходима юридически обязательная комплексная рамочная программа, охватывающая вопросы распределения водных ресурсов, прозрачного мониторинга и экологической защиты всего бассейна.

Конкретно это означает открытый обмен гидрологическими данными, согласованные объемы экологического попуска воды из водохранилищ в верховьях рек и скоординированные ограничения на отвод водных ресурсов. Каспий — это не просто судоходный коридор или энергетический актив, это общая природная система, которая обеспечивает жизнедеятельность, продовольственную безопасность и долгосрочную экономическую стабильность всего региона.

Ущерб очевиден, но море еще не перешагнуло точку невозврата. Окно для эффективных действий все еще открыто, но оно не будет оставаться открытым бесконечно./// nCa, 23 июня 2026 г.