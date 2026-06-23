В Ашхабаде прошла церемония по случаю Дня памяти и скорби

В Ашхабаде на «Аллее памяти» — мемориальном комплексе, открытом в мае прошлого года в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.

По информации THP, церемония была организована Посольством Российской Федерации в Туркменистане. В ней приняли участие представители дипломатических миссий, средств массовой информации, ашхабадские школьники, их учителя и родители, а также волонтеры общественной организации «Ýeňme».

На мероприятии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Туркменистане Иван Волынкин. Состоялась заупокойная лития в память о погибших в годы войны, после чего собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников Родины.

Учащиеся Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина поддержали торжественную атмосферу, прочитав патриотические стихи военных лет, посвященные мужеству и стойкости солдат. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.

В России День памяти и скорби отмечается 22 июня. Эта дата приурочена к годовщине вторжения стран «оси» в Советский Союз в 1941 году, что ознаменовало начало Великой Отечественной войны (Второй мировой войны)./// nCa, 23 июня 2026 г.