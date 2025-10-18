Глобальное признание: ООН приняла резолюцию по Авазинской политической декларации для стран, не имеющих выхода к морю

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Резолюцию «Авазинская политическая декларация» на 18-м пленарном заседании 80-й сессии ГА ООН. Об этом сообщил на заседании правительства в пятницу, 17 октября, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Авазинская политическая декларация стала результатом Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в августе в Национальной туристической зоне «Аваза».

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, усилия постоянно нейтральной Отчизны во имя сохранения всеобщего мира, развития взаимовыгодных отношений находят широкую поддержку со стороны международного сообщества, ярким подтверждением чему служит добрая весть, поступившая из ООН.

Авторами резолюции выступили Азербайджан, Армения, Афганистан, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Замбия, Зимбабве, Казахстан, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Малави, Мали, Монголия, Непал, Нигер, Парагвай, Республика Молдова, Руанда, Северная Македония, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская Республика, Чад, Эсватини, Эфиопия, Южный Судан и другие страны – всего 57 государств.

«Поддержка многими странами-членами Организации Объединённых Наций этой Резолюции, а также соавторство большого числа государств – проявление огромного уважения к Туркменистану», – отметил глава государства.

Авторы Резолюции заявили о своей твердой решимости безотлагательно принять коллективные меры, чтобы выполнить обязательства, закрепленные в Авазинской программе действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024–2034 годов.

Резолюция содержит обращение к Генеральному секретарю ООН обеспечить мобилизацию и координацию усилий всех элементов системы ООН во имя реализации Авазинской программы действий и мониторинга ее выполнения на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях.

Также авторы резолюции призывают органы системы ООН, международные, региональные и субрегиональные организации включать Авазинскую программу действий в свои программы работы.

Для участия в 3-ей Конференции по РСНВМ Туркменистан посетили делегации из 104 государств и 46 международных организаций. В рамках Конференции состоялось 6 пленарных сессий, 5 встреч высокого уровня за «круглым столом», 7 форумов высокого уровня и около 40 сопутствующих мероприятий.

В ходе мероприятий был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с развитием развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. В частности, обсуждены такие вопросы, как развитие науки, образования и инноваций, международной торговли, создание устойчивой инфраструктуры, борьба с изменением климата и реализация Целей устойчивого развития. ///nCa, 18 октября 2025 г.