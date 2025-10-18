Дипломатический вечер в Москве в честь 30-летнего юбилея Нейтралитета Туркменистана, Международного года мира и доверия и 80-летия ООН

17 октября 2025 года в здании Посольства Туркменистана в Российской Федерации состоялся торжественный приём в честь 30-летнего юбилея постоянного Нейтралитета Туркменистана, Международного года мира и доверия, 80-летия ООН, а также завершения спортивного турнира «Игры дружбы ООН–80».

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Российской Федерации совместно с Информационным центром ООН в Москве.

В приёме приняли участие представители МИД Российской Федерации, главы и представители дипломатических миссий и специализированных учреждений ООН, аккредитованных в России, общественные и политические деятели, работники сферы образования и науки, журналисты, а также сотрудники спортивных организаций, которые участвовали в проведении турнира.

В своём выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Э.М.Айдогдыев отметил, что Туркменистан, следуя принципам Нейтралитета, неизменно выступает за диалог, сотрудничество и укрепление мира. Сегодня государство вносит значимый вклад в глобальное движение за безопасность и устойчивое развитие, подтверждая приверженность идеалам ООН.

В 2025 году – Международном году мира и доверия отмечаются 30-летие признания ООН постоянного нейтралитета Туркменистана и 80-летие Организации Объединённых Наций. В течение восьми десятилетий ООН остаётся важнейшей и единственной в своём роде площадкой для диалога между странами, а туркменский нейтралитет за три десятилетия стал значимым фактором укрепления мира и безопасности в регионе.

Как отмечалось, этим знаковым событиям 2025 года был приурочен спортивный турнир «Игры дружбы ООН–80», который проходил с 4 августа по 12 октября 2025 года. В турнире прияли участие команды Посольств, консульств и других иностранных представительств в Российской Федерации, а также Информационного центра ООН в Москве, МИД России, МГИМО МИД России, команда Модели ООН, студенты и воспитанники спортивных школ.

Собравшимся был продемонстрирован отчётный видеоролик по итогам проведения спортивного турнира.

В приветственном обращении заместителя министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина подчёркивается, что этот праздник спорта прошёл на высоком организационном уровне, в атмосфере дружбы и взаимопонимания, собрал вместе большое количество участников, признанных мастеров, талантливую молодёжь и просто людей разных возрастов, приверженных активному образу жизни.

Затем в ходе торжественного приёма выступили Председатель Общественного комитета ООН – 80, Председатель Российской ассоциации содействия ООН, ректор МГИМО МИД России, академик РАН, профессор А.В.Торкунов, директор Информационного Центра ООН в Москве В.В.Кузнецов, генеральный директор Оргкомитета «Всемирные игры дружбы» Д.А.Путилин, а также Посол доброй воли ООН В.Фетисов.

Констатировалось, что по инициативе Туркменистана в апреле 2024 года впервые прошли Игры дружбы ООН – спортивные состязания для представителей дипломатических миссий и сотрудников Секретариата и агентств ООН. А 6 сентября 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Туркменистаном и Индией, отмечающую потенциальную роль Игр дружбы ООН как платформы «спортивной дипломатии» и призывающую проводить их ежегодно.

В выступлениях была подчеркнута роль Туркменистана как постоянно Нейтрального государства в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между странами и народами. Отмечено, что ключевая цель «Игр дружбы ООН–80» в Москве заключалась в объединении дипломатического сообщества, укрепляя дух взаимопонимания и следуя высоким идеалам Нейтралитета, заложенным в основу международного сотрудничества.

Турнир, в рамках которого состоялись успешные соревнования по шахматам, футболу и теннису, став ярким символом солидарности, мира и доверия, показал, что дружба, честная конкуренция и стремление к общим целям способны делать наш мир лучше.

Под бурные аплодисменты собравшихся состоялась церемония награждения победителей спортивного турнира.

В рамках мероприятия прозвучали туркменские национальные песни и по доброй традиции всем гостям были предложены угощения национальной туркменской кухни. ///nCa, 18 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в России)