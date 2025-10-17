OGT 2025: Euronews присоединяется к ведущему энергетическому форуму Туркменистана

Столица Туркменистана примет 30-ю юбилейную Международную конференцию и выставку «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025» — одно из крупнейших мероприятий Евразии, посвящённое вопросам энергетического перехода и инвестиций.

Ожидается участие более 1 400 делегатов из 70 стран, среди которых — министры энергетики, руководители ведущих компаний и международные эксперты.

В этом году форум получает широкое глобальное медиаосвещение благодаря партнёрству с такими авторитетными СМИ, как Euronews, BNE IntelliNews, Newsbase, Interfax, Energy Intelligence, а также региональными изданиями Ain Al-Alam News и Al-Mustaqbal.

Телерадиокомпания Euronews подготовит специальный сюжет, посвящённый роли Туркменистана в глобальном движении к более чистым и эффективным энергетическим системам.

Форум откроет высокоуровневая пленарная сессия «Формируя будущее мировой энергетики в Международный год мира и доверия», в которой примут участие:

Е. П. Саид Мохаммед Аль Тайер (DEWA / ENOC), Журабек Мирзамахмудов (Министр энергетики Узбекистана), Андреа Стейгер (Президент Международного газового союза — IGU),д-р Даниэль Йергин (вице-председатель S&P Global), а также руководители компаний SOCAR, BOTAŞ, ADNOC XRG и PETRONAS.

Дискуссии будут посвящены вопросам технологий, инноваций и инвестиционного потенциала энергетического сектора Туркменистана.

Под эгидой ООН пройдёт предконференционный диалог «Энергия во имя мира и процветания», а также сессия «Чистая энергия будущего: инновации, водород и сокращение метановых выбросов», которые сфокусированы на вкладе Туркменистана в достижение глобальных климатических целей и ЦУР № 7 — «Доступная и чистая энергия для всех».

За тридцать лет своего существования форум OGT 2025 прошёл путь от региональной конференции до ведущей евразийской площадки, объединяющей политику, финансы и инновации. Его новый девиз — «Энергия. Инновации. Развитие.» — отражает как национальное видение Туркменистана, так и общее будущее мировой энергетической отрасли.

«Энергетика находится на перепутье — инновации и сотрудничество формируют новую эпоху.»

Смотрите промо-видео OGT 2025: https://ogt-turkmenistan.com/en/media

News Central Asia рада выступать официальным медиапартнёром OGT 2025, обеспечивая глубокое освещение и аналитические материалы о ведущем энергетическом событии Туркменистана для читателей по всему региону Центральной Азии и за его пределами.

Дополнительная информация: www.ogt-turkmenistan.com