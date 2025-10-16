Yug-Neftegaz и Hyperion — серебряные спонсоры XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025)

Ашхабад, Туркменистан — Организационный комитет XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025), которая состоится 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде, рад объявить, что компании Yug-Neftegaz Private Limited и Hyperion выступают серебряными спонсорами этого значимого для отрасли события.

О компании Yug-Neftegaz

Yug-Neftegaz Private Limited зарегистрирована в Сингапуре и функционирует в качестве холдинговой группы, координирующей деятельность своих дочерних предприятий в различных странах. Основное направление деятельности компании — предоставление полного спектра услуг в нефтегазовой отрасли, включая разведку и разработку месторождений, бурение и капитальный ремонт скважин, проведение геофизических исследований (полевые работы, обработку и интерпретацию сейсмических данных), а также повышение нефтеотдачи пластов.

Компания также активно занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, в частности в области методов Enhanced Oil Recovery (EOR) — повышения нефтеотдачи, применяя современные технологические решения и адаптируя лучшие мировые практики к условиям конкретных проектов.

В Туркменистане Yug-Neftegaz зарекомендовала себя как надежный партнёр государственных организаций нефтегазового сектора. С 2007 года компания участвует в капитальном ремонте скважин, геофизических и сейсмических исследованиях, бурении новых скважин и восстановлении неработающих объектов. Деятельность компании охватывает месторождения и регионы, такие как Северный Готурдепе, Барсагелмез, Южный Бурун и другие.

Подписание в 2018 году дополнительного соглашения к контракту T5-8-397 предоставило компании право осуществлять бурение вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин на глубину 4 500–5 500 метров на месторождении Северный Готурдепе до 2037 года, что расширило её портфель услуг и укрепило производственные обязательства.

Кроме того, Yug-Neftegaz учредила своё филиальное представительство в Туркменистане, что способствует эффективному взаимодействию с государственными структурами и заказчиками. Компания располагает собственным парком техники, высококвалифицированным персоналом и всеми необходимыми ресурсами для выполнения сложных буровых и геофизических работ.

О компании Hyperion

Hyperion Group, основанная в 2005 году и базирующаяся в Дубае, ОАЭ, является предпринимательской компанией с диверсифицированным портфелем деятельности, охватывающим производство, дистрибуцию и торговлю. Компания имеет операционные базы в странах СЗР (GCC), Африке, Европе и Дальнем Востоке, что позволяет ей успешно развиваться на международных рынках. Компания работает в различных регионах, включая страны Залива (GCC), Африку, Европу и Дальний Восток, завоевывая прочную репутацию в нескольких отраслях. У Hyperion Group есть производственная база в ОАЭ, в то время как торговая деятельность охватывает высококачественные черные и цветные металлы, электронику и удобрения.

На сегодняшний день Hyperion Group находится на этапе активного расширения и диверсификации, осваивая новые рынки и отрасли, которые существенно увеличат как внутренние, так и международные доходы компании. Основные ценности компании — эффективность, надёжность и приверженность делу, что позволяет ей создавать долгосрочные партнерские отношения и успешно реализовывать проекты на глобальном уровне.

Значение спонсорства и роль в контексте OGT-2025

Выступая серебряными спонсорами OGT-2025, Yug-Neftegaz и Hyperion вносят вклад не только финансовый, но и технологический и экспертный. Yug-Neftegaz, с уже устоявшейся площадкой в Туркменистане, усилением контрактов и договорённостей, представляет надёжность и устойчивость сотрудничества, а Hyperion — инновационный потенциал и возможности для расширения технологического спектра отрасли.

Для Туркменистана такое партнёрство важно, поскольку растущий спрос на эффективные геофизические исследования, качественное бурение, современные компоненты и экологически ориентированные решения требует привлечения компаний с опытом и технологиями.

Конференция и выставка OGT-2025 станут платформой, на которой будет демонстрироваться передовой опыт, обсуждаться внедрение новых стандартов, и выстраиваться сотрудничество для устойчивого развития нефтегазового сектора.

Оргкомитет OGT-2025 благодарит Yug-Neftegaz и Hyperion за их поддержку конференции и выражает надежду, что их участие усилит тематику «Энергия. Инновации. Развитие», сделает диалог более продуктивным и поможет привлечь новые решения и лучшие практики в развитие отрасли Туркменистана.

На сегодняшний день более 1400 делегатов из свыше 70 стран уже зарегистрировались для участия в конференции OGT 2025, а более 100 компаний-экспонентов представят свои технологии и инновационные решения на OGT EXPO — крупнейшей и наиболее значимой энергетической выставке Туркменистана. Подробная информация о спонсорах и программе конференции доступна на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com ///nCa, 16 октября 2025 г. (материал предоставлен Организаторами OGT 2025)