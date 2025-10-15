Туркменистан нацелен на расширение сотрудничества с Африканским союзом

14 октября 2025 года в городе Аддис-Абеба, Федеративной Демократической Республики Эфиопия состоялась встреча Посла Туркменистана Мекана Ишангулыева с Заместителем Председателя Комиссии Африканского союза Мохамедом Эль-Амине Суэфом.

В рамках прошедшей встречи сторонами обсуждено поступательное развитие сотрудничества Туркменистана с африканскими странами, которое вышло на качественно новый уровень. Этому свидетельствует участие высокопоставленных делегаций из африканских стран на прошедшей в августе текущего года в Авазе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Также, в ходе встречи Посол М.Ишангулыев отметил, что развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с государствами африканского континента является одним из ключевых направлении внешней политики Туркменистана.

В контексте обсуждения перспективных направлений взаимодействия Туркменистана с африканскими странами Заместитель Председателя Комиссии Африканского союза высоко оценил потенциал для сотрудничества в различных областях, в том числе в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства и культуры.

Африканский союз – международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки с населением более 1 миллиарда человек. Комиссия Африканского союза является его полномочным органом, расположенным в столице Эфиопии Аддис-Абебе. ///nCa, 15 октября 2025 г.