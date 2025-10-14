Археология Маргианы: профессор Барбара Черазетти о тайнах бронзового века и вкладе Туркменистана в изучение древней цивилизации

В Туркменистане завершена осенняя археологическая экспедиция на поселении «Togolok» — одном из крупнейших центров бронзового века в исторической области Маргианы. Работы проводились под руководством профессора Барбары Черазетти, директора Туринского центра археологических исследований и научного руководителя совместных проектов Международной ассоциации по исследованию Средиземноморья и Востока.

Очередная экспедиция состоялась в рамках масштабного международного проекта, реализуемого в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством культуры Туркменистана и Международной ассоциацией по исследованию Средиземноморья и Востока. С туркменской стороны проект курирует Национальное управление по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, а среди зарубежных партнёров — Свободный университет Берлина, университет Берна, Институт геоантропологии Макса Планка, университеты Болоньи, Саленто, Востока (Неаполь) и Германский археологический институт.

«Togolok» — ключ к пониманию древней Маргианы

Профессор Барбара Черазетти изучает поселение «Togolok» уже более десяти лет. В интервью газете «Нейтральный Туркменстан» она рассказала, что интерес к Востоку и археологии возник у неё ещё в студенческие годы, под влиянием известных итальянских археологов Маурицио Каттани и Маурицио Този. Именно они исследовали процессы формирования социальной сложности в эпоху бронзы и заложили основу гипотезы о взаимодействии андроновской и маргиано-бактрийской культур.

«Эта гипотеза предполагает существование тесных связей между кочевыми народами южносибирских степей (андроновцы)и оседлыми цивилизациями Центральной Азии, особенно в период позднего бронзового века, что могло проявляться в торговле, миграциях и культурном обмене. […] Исследование «Togolok» представляет собой прекрасную возможность сделать гипотезу теорией», — отмечает профессор Черазетти.

По её словам, поселение представляет особый интерес и с точки зрения становления ранних государственных образований в регионе, предшествующих эпохе Ахеменидов.

Новые открытия и методы исследования

Полевой сезон 2025 года стал особенно продуктивным. Учёные провели широкомасштабные геофизические исследования и открыли три новых раскопа. Среди находок — органические останки растений, включая семена как культивированных, так и дикорастущих видов, что само по себе редкость для такого древнего периода.

Как сообщила профессор Черазетти, следующий важный этап исследования – всесторонний анализ органических останков современными методами радиоуглеродного и радиоизотопного датирования, что позволит определить их возраст, а также место происхождения растений.

Полученные образцы будут направлены в лаборатории Германии, Италии и Китая для радиоуглеродного и радиоизотопного анализа, что позволит определить возраст и происхождение растений. Впервые в исследованиях Маргианы применяются методы, основанные не только на анализе керамики, но и на изучении органических элементов — прежде всего семян.

Международная команда и женская энергия археологии

Экспедиция на «Togolok» объединила специалистов из Германии, Италии, Швейцарии, Туркменистана, Китая, Турции и Нидерландов. Особенностью этого сезона, по словам Барбары Черазетти, стало активное участие женщин в работе лагеря: туркменские инспекторы внесли значительный вклад в организацию и проведение раскопок.

«Археология — наука женская, — считает профессор. — Она требует усердия, терпения и внимания к деталям».

Археологическая сокровищница Туркменистана

За более чем тридцать лет работы итало-туркменская археологическая миссия исследовала дельту Мургаба площадью более 20 000 квадратных километров, зарегистрировав около двух тысяч памятников от бронзового века до исламского периода. Эти исследования подтвердили, что Туркменистан — один из важнейших центров древних цивилизаций, а его археологические памятники по-прежнему хранят нераскрытые тайны прошлого.

За значительный вклад в развитие археологической науки и укрепление культурного сотрудничества между странами в 2024 году профессор Барбара Черазетти была награждена юбилейной медалью Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». ///nCa, 14 октября 2025 г.