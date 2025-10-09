Крупнейшие НПЗ Туркменистана будут модернизированы

На заседании Кабинета Министров Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров Батыр Аманов представил отчёт о проводимой работе по модернизации технологических систем нефтеперерабатывающих заводов Государственного концерна «Türkmennebit».

Как было отмечено, производственные мощности Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода находятся в процессе постоянного совершенствования. Внедрение передового оборудования способствует повышению эффективности работы предприятий и улучшению качества выпускаемой продукции, включая бензин, полипропилен и смазочные масла.

Вице-премьер представил главе государства предложение по дальнейшей модернизации объектов нефтеперерабатывающей отрасли.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчёт, подчеркнул важность реализации мер, направленных на эффективное использование производственного потенциала нефтеперерабатывающих заводов, подведомственных Государственному концерну «Türkmennebit». Одобрив предложение о модернизации Туркменбашинского комплекса НПЗ, глава государства поручил провести соответствующую работу для реализации проекта.

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов – флагман нефтеперерабатывающей отрасли промышленности Туркменистана.

Мощность по переработке нефти составляет около 9 миллионов тонн в год. Комплекс НПЗ выпускает такую востребованную на внутреннем и зарубежных рынках продукцию, как автомобильные бензины, авиационный и технический керосин, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, базовые, дизельные и универсальные масла различных марок, полипропилен и продукция из него.

Модернизация крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Туркменистана станет важным шагом в укреплении энергетического сектора страны, повышении конкурентоспособности продукции и обеспечении устойчивого развития экономики. ///nCa, 9 октября 2025 г.