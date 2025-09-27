Национальный Лидер Туркменистана встретился с руководителями турецких компаний

26 сентября 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл ряд встреч с руководителями ведущих турецких компаний, прибывших в Туркменистан для участия в торжествах, посвящённых 34-й годовщине государственной независимости.

Встреча с председателем Совета управляющих «Çalyk Holding»

В тот же день состоялась встреча с председателем Совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком. Бизнесмен выразил гордость за возможность посетить историческую Родину и поздравил Героя-Аркадага и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днём независимости. Он отметил грандиозные достижения Туркменистана за годы независимости и поблагодарил за доверие, оказанное его компании, в частности, за участие в строительстве комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята.

Бердымухамедов подчеркнул, что дружественные и братские отношения между Туркменистаном и Турцией успешно развиваются в таких сферах, как энергетика, текстильная промышленность и строительство.

«Çalyk Holding» вносит значительный вклад в расширение двустороннего сотрудничества, участвуя в реализации важных промышленных и социальных проектов.

Национальный Лидер выразил уверенность, что компания продолжит внедрять инновационные технологии и передовые решения в совместные проекты.

Ахмет Чалык подтвердил приверженность холдинга качественному выполнению договорных обязательств.

Встреча с председателем правления «Rönesans Holding»

Председатель правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрман Ылыджак поздравил Героя-Аркадага и Президента Сердара Бердымухамедова с Днём независимости, отметив достижения Туркменистана в строительной, нефтегазовой и химической отраслях. Он особо подчеркнул личный вклад Национального Лидера в превращение страны в экономически развитое государство.

Бердымухамедов высоко оценил деятельность «Rönesans Holding», которая на протяжении многих лет зарекомендовала себя как надёжный партнёр, реализующий проекты в соответствии с международными стандартами.

Сотрудничество с компанией способствует укреплению туркмено-турецких отношений, основанных на исторической, культурной и языковой общности. Национальный Лидер отметил активное участие «Rönesans Holding» в градостроительных и промышленных проектах.

Эрман Ылыджак выразил благодарность за оказанное доверие и заверил в стремлении компании выполнять свои обязательства на высоком уровне. ///nCa, 27 сентября 2025 г.