Японская и Турецкая компании построят в Туркменистане карбамидный завод

Концерн компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» (Япония) и «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret Anonim Şirketi» (Турция) получит контракт на проектирование и строительство комплекса по выпуску карбамида в Балканском велаяте.

Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Государственному концерну «Türkmenhimiýa» заключить контракт с указанными компаниями.

Мощность комплекса составит 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида в год.

Строительные работы стартуют в июле 2026 года. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в феврале 2030 года. ///nCa, 21 сентября 2025 г.