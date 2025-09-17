В фокусе встречи в МИД: Туркменистан и Daewoo обсуждают совместные проекты

17 сентября 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Исполнительным вице-президентом компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Чо Сынг-Илем.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Туркменистан придаёт особое значение укреплению долгосрочных отношений с Республикой Корея и расширению взаимовыгодного взаимодействия в приоритетных отраслях экономики.

Стороны обсудили успешную деятельность корейских компаний в нефтегазовой и химической промышленности Туркменистана, особо подчеркнув эффективное взаимодействие с компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd». В частности, отмечено заключение контракта на строительство комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабате.

Особое внимание уделено деятельности корейских компаний, реализующих проект создания современного медицинского кластера в городе Аркадаг.

В завершение встречи собеседники подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов. ///nCa, 17 сентября 2025 г.