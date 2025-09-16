Ашгабат, Туркменистан — Организационный комитет 30-й юбилейной Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана» (OGT 2025) рад объявить компанию Caspian Logistics Solutions (CLS) Генеральным партнёром этого значимого события, которое состоится в Ашгабате 22–24 октября 2025 года.

Данное партнёрство отражает растущую роль OGT как глобальной платформы и подчёркивает ключевое значение логистики для развития международного энергетического сотрудничества и торговой связности.

Движущая сила роста через связанность

Основанная в 2018 году, компания Caspian Logistics Solutions быстро заняла лидирующие позиции в области интегрированной логистики в странах СНГ, Восточной Европе, Турции, Каспийском и Чёрноморском регионах. Специализируясь на железнодорожных, морских и автомобильных перевозках, а также услугах по перевозке сухих грузов, CLS переосмыслила региональную логистику, объединив процессы погрузки, разгрузки и экспедирования в единое и эффективное решение.

Благодаря такому инновационному подходу CLS помогает компаниям уверенно работать в сложных условиях международной торговли — укрепляя трансграничную связанность, оптимизируя цепочки поставок и снижая операционные затраты. CLS позиционирует себя не просто как логистического оператора, а как архитектора связности и катализатора экономического роста.

Соответствие целям OGT 2025

Статус генерального партнера заключается в ключевой момент подготовки к OGT 2025. После недавних объявлений — включая подтверждённое личное участие президента Международного газового союза Андреа Стэгера в качестве ключевого спикера, а также участие более ста международных нефтегазовых компаний в выставке — участие CLS придаёт форуму дополнительную значимость, подчеркивая важность логистики и инфраструктуры для поддержания энергетической торговли и инвестиционных потоков.

Приверженность CLS принципам устойчивого развития, надёжности и цифровых инноваций полностью соответствует основной теме OGT 2025 — «Энергия. Инновации. Развитие.» В качестве официального партнёра CLS не только внесёт вклад в дискуссии высокого уровня по вопросам инвестиций в логистическую и промышленную инфраструктуру, упрощения торговли и устойчивости цепочек поставок, но и сыграет прямую роль в обеспечении эффективной организации самого форума.

Ключевые достижения компании

Трансграничная связанность: развитые железнодорожные и автодорожные сети, позволяющие обходить барьеры и обеспечивать оперативное движение грузов.

Эффективность морских перевозок: стратегические партнёрства с портами и современные технологии обработки грузов, сокращающие время оборота.

Цифровые решения: системы отслеживания в режиме реального времени и аналитика данных для прозрачности и контроля операций.

Укрепление региональной роли Туркменистана

Так же как OGT 2025 объединит мировых лидеров для обсуждения будущего энергетики, Caspian Logistics Solutions соединяет торговые коридоры Евразии. Сохраняя инновации в основе своей деятельности и неизменно высокие стандарты качества, Caspian Logistics Solutions готова внести вклад в достижение целей OGT 2025, поддерживая роль Туркменистана как моста между Востоком и Западом и продвигая видение более связанной и устойчивой глобальной экономики. ///nCa, 16 сентября 2025 (материал предоставлен организаторами OGT 2025)