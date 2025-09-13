В Туркменистане обсудили развитие международных перевозок по системе TIR

11 сентября 2025 года в Ашхабаде состоялась рабочая встреча заместителя председателя Государственной таможенной службы Туркменистана с делегацией Международного союза автомобильного транспорта (IRU) под руководством Вахтанга Зарандии, старшего советника по вопросам системы TIR и транзитных перевозок.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области международных перевозок под таможенной гарантией TIR. Особое внимание было уделено подписанию дорожной карты сотрудничества между Государственной таможенной службой Туркменистана и IRU. Документ направлен на упрощение процедур международных перевозок, совершенствование механизмов обеспечения TIR-гарантий и дальнейшее развитие транспортной логистики.

Ключевой темой встречи стал обмен опытом и практическими решениями по цифровизации и модернизации процедур TIR. Стороны рассмотрели возможности внедрения современных информационных систем для автоматизации процессов и минимизации рисков, что способствует повышению эффективности и прозрачности международных перевозок.

В мероприятии также приняли участие представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (THADA), входящей в структуру IRU.

О системе TIR

Система TIR (Transports Internationaux Routiers) — это международная таможенная процедура, которая упрощает и ускоряет международные автомобильные перевозки грузов через границы. Она основана на Конвенции TIR 1975 года и позволяет перевозить грузы под таможенным контролем с использованием единого транспортного документа — карнета TIR (книжки МДП). Этот документ позволяет перевозить грузы в опломбированных таможней транспортных средствах через границы стран-участниц Конвенции TIR без повторного досмотра и уплаты пошлин на каждой границе. ///nCa, 13 сентября 2025 г.