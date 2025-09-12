Aýdyň Gijeler – Генеральный спонсор TIF 2025

Компания Aýdyň Gijeler, один из ведущих промышленных и технологических лидеров Туркменистана, с гордостью выступает Генеральным спонсором Инвестиционного форума Туркменистана (TIF) 2025, который пройдёт 18–19 сентября 2025 года в национальной туристической зоне Аваза. Форум, организованный Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана, объединит представителей органов власти, деловых кругов и международного инвестиционного сообщества для обсуждения перспектив развития и сотрудничества.

На протяжении более десяти лет компания Aýdyň Gijeler вносит весомый вклад в индустриальное развитие Туркменистана и реализацию политики импортозамещения. Сегодня предприятие работает в нескольких ключевых направлениях: производство кабелей, осветительных столбов, электронной техники, пластиковых и SIM-карт, светофоров, дорожной инфраструктуры, а также внедрение IT-решений и интеграционных проектов.

Поддерживая проведение TIF 2025, Aýdyň Gijeler подтверждает свою приверженность устойчивому развитию Туркменистана, готовность к открытому диалогу и налаживанию новых партнёрских связей. Компания выражает глубокую благодарность Правительству Туркменистана и организаторам Форума за предоставленную возможность укреплять сотрудничество и двигаться к новым горизонтам прогресса. ///nCa, 12 сентября 2025 г. (материал предоставлен организаторами TIF 2025)