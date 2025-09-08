В Ашхабаде прошла консультационная встреча Рабочей группы Межведомственной комиссии в области прав человека и международного гуманитарного права  по обсуждению проекта Национального плана действий Туркменистана по гендерному равенству на 2026-2030 годы

Ашхабад, 8 сентября 2025 года – Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана провели Рабочую консультационную встречу Рабочей группы Межведомственной комиссии в области прав человека и международного гуманитарного права по обсуждению проекта Национального плана действий Туркменистана по гендерному равенству (НПДГР) на 2026-2030 годы.

Встреча была организована в рамках Рабочего плана по оказанию «Содействия укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» подписанного между ЮНФПА и Институтом государства, права и демократии на 2024-2025 годы. Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств и организаций Туркменистана.

Для разработки проекта нового НПДГР на 2026-2030 годы были задействованы как национальные, так и международные эксперты. План основан на национальной гендерной стратегии, приоритетах социально-экономического развития и международных обязательствах Туркменистана, включая Заключительные рекомендации КЛДЖ (2024), Универсальный периодический отчет и другие.

В ходе встречи участники обсудили структуру, ключевые направления и конкретные мероприятия НПДГР. По итогам дискуссий были сформулированы выводы, которые станут основой для дальнейшей работы над планом.///nCa, 8 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)