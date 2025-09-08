Переговоры в Национальном управлении по энергетике КНР: Китай и Туркменистан укрепляют энергетическое сотрудничество

2 сентября 2025 года в Пекине состоялась встреча главы Национального управления по энергетике КНР (NEA) Ван Хунчжи с вице-премьером Туркменистана Батыром Амановым. Переговоры прошли в рамках визита Президента Туркменистана в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой и других сферах. Ван Хунчжи подчеркнул, что Китай и Туркменистан являются надежными партнерами, а их стратегическое сотрудничество под руководством глав государств выходит на новый уровень. Энергетическое сотрудничество является важной частью практического взаимодействия между Китаем и Туркменистаном и всегда находится под пристальным вниманием и личным контролем руководителей обеих стран.

NEA выразило готовность укреплять связи с Туркменистаном для дальнейшего развития партнерства в энергетической сфере.

Батыр Аманов, в свою очередь, высоко оценил богатую историю и плодотворные результаты туркмено-китайского энергетического сотрудничества. Он подтвердил готовность Туркменистана реализовывать договоренности, достигнутые лидерами двух стран, и способствовать углублению энергетического партнерства.

На встрече присутствовали заместитель главы NEA Жэнь Цзиндун, посол Китая в Туркменистане Цзи Шуминь, посол Туркменистана в Китае Парахат Дурдыев, а также руководители управлений по нефти, газу и международным отношениям.

В тот же день в Пекине прошла встреча Президента Туркменистана с Председателем КНР, в ходе которой было отмечено, что китайская сторона выиграла тендер на освоение четвертой очереди гигантского газового месторождения «Галкыныш», запасы которого оцениваются в 27,4 триллиона кубометров углеводородов.

Кроме того, подготовлен проект Генерального соглашения об основных принципах газового сотрудничества, который станет основой для дальнейшего развития партнерства.

Национальное управление по энергетике КНР, подведомственное Государственному комитету по делам развития и реформ, отвечает за разработку и реализацию энергетической политики Китая. NEA продвигает реформы в энергетическом секторе, регулирует энергетические отрасли, включая угольную, электроэнергетическую, нефтегазовую и ядерную энергетику, а также поддерживает научно-технические исследования в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.///nCa, 8 сентября 2025 г.