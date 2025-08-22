География успеха: Узбекистан заинтересован в использовании транзитно-транспортного потенциала Туркменистана и Азербайджана

Эльвира Кадырова

Узбекистан, как страна с двойным сухопутным окружение (double-landlocked), активно стремится преобразовать свои географические ограничения в конкурентные преимущества через развитие транзитных коридоров. Это следует из заявлений, озвученных Президентом Шавкатом Мирзиёевым на трехстороннем саммите «Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан», прошедшем в туркменской Авазе 22 августа 2025 г.

Анализ идей, представленных Мирзиёевым, позволяет увидеть не только тактические шаги по усилению связуемости, но и долгосрочную стратегию интеграции в глобальные логистические цепочки, что может значительно повысить экономическую устойчивость региона. В частности, фокус на прикаспийских странах – Туркменистане и Азербайджане – подчеркивает их роль как «ворот» к ключевым рынкам, где Туркменистан обеспечивает доступ к Южной Азии и Кавказу, а Азербайджан – к Турции и Европе.

Мирзиёев выразил уверенность в том, что интеграция существующих и перспективных транспортных коридоров позволит создать устойчивый трансконтинентальный маршрут, связывающий Китай с Южной Азией, Ближним Востоком и Европой через территории трех стран.

Такой подход может оптимизировать загрузку инфраструктуры, минимизировать логистические издержки и диверсифицировать торговые потоки в условиях глобальной нестабильности.

Среди проектов на стадии реализации Президент Узбекистана выделил строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Также, он напомнил о недавнем подписании с Пакистаном и Афганистаном меморандума по проекту строительства Трансафганского коридора и высказал поддержку в адрес развития Срединного маршрута, включая Зангезурский коридор.

Особый акцент Шавкат Мирзиёев сделал на каспийском направлении: Узбекистан подтверждает интерес к созданию собственных паромных мощностей для грузовых перевозок через Каспийское море. Эта идея неоднократно была озвучена узбекскими экспертами в последние пару лет. И здесь создание собственного флота естественно открывает Узбекистану доступ на Транскаспийский коридор.

Однако флот еще предстоит построить, то есть ключевым становится подписанный на саммите Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в судостроении (между вице-премьером Туркменистана по транспорту Мамметханом Чакыевым и министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым).

Но, как известно, эффективность «жесткой» транспортной инфраструктуры находится в прямо пропорциональной зависимости от мягкой инфраструктуры – тарифной политики и взаимных преференций.

В этом ключе, Мирзиёев призвал Ашхабад и Баку к проведению согласованной тарифной политики и цифровизации процедур. Со своей стороны, Ташкент готов на взаимной основе снизить тарифы на транспортировку грузов в целях обеспечения кратчайшего и выгодного для бизнеса выхода к основным рынкам.

Это прагматичный подход: унифицированные тарифы могут привлечь бизнес, поскольку сокращается транспортная доля в стоимости товара приблизительно в два раза, создавая выгоды для грузоотправителей и потребителей.

Консолидированный подход также позволит выстроить прагматичное сотрудничество с государствами и международными организациями – потенциальными донорами в развитие логистической инфраструктуры.

Помимо того, узбекский лидер предложил Азербайджану и Туркменистану подготовить Комплексный план действий, который предусматривал бы:

развитие устойчивых торгово-логистических цепочек,

создание оптово-распределительных центров и доступ в крупные торговые сети,

унификацию фитосанитарных и карантинных требований,

внедрение цифровой маркировки продукции,

запуск совместных электронных площадок

расширение сотрудничества товарно-сырьевых бирж.

Для воплощения идей в реальность Президент Узбекистана предложил «дорожную карту» и механизм регулярных встреч министров. Это институционализирует сотрудничество на транспортном треке, обеспечивая мониторинг и своевременную корректировку согласно рыночным конъюнктуре. В целом, инициативы Узбекистана сигнализируют о том, что транспорт и логистика становятся важной частью внешней политики и инструментом экономической дипломатии. ///nCa, 22 августа 2025 г.