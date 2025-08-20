В Ашхабаде состоится экзамен JLPT по японскому языку

7 декабря 2025 года в Ашхабаде пройдет второй в этом году экзамен по определению уровня владения японским языком (Japanese-Language Proficiency Test, JLPT). Это крупнейший международный экзамен по японскому языку, который ежегодно проводится в Японии и за рубежом для тех, для кого японский не является родным.

Регистрация на экзамен

Прием заявлений на участие пройдет с 25 августа по 1 сентября 2025 года в Посольстве Японии в Туркменистане (Ашхабад, ТЦ «Пайтагт», 9-й этаж).

Время приема документов:

Утром: 09:30 – 12:45

После обеда: 14:00 – 17:00

Желающим необходимо заранее скачать и заполнить формы заявлений и экзаменационные листы, приложить фотографию, а также оплатить стоимость экзамена.

Анкеты и практические вопросы можно получить в Посольстве. Также можете распечатать форму заявки на сайте JLPT.

Стоимость экзамена

Для всех уровней (от N1 до N5) стоимость составляет 100 манат.

Заявители должны предоставить три экземпляра анкеты (A–C) и два экземпляра экзаменационного листа.

Экзамен пройдет 7 декабря (воскресенье), время и место проведения будут опубликованы дополнительно на сайте и в Instagram Посольства.

///nCa, 20 августа 2025 г.